Соглашение о Черном море выглядит как список желаний Кремля - The Guardian

Кремль требует снятия санкций с сельскохозяйственной продукции и удобрений.

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Соглашение о Черном море выглядит как список желаний РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что написано в статье The Guardian:

От Украины требуют не атаковать российские военные корабли

Украина выступает против любого сворачивания санкций в отношении РФ

Соглашение американских переговорщиков в Саудовской Аравии предлагает Кремлю уступку за уступкой, но на самом деле российская сторона не сделала ничего, чтобы обосновать свое первое требование смягчить санкции. Об этом пишет издание The Guardian.

Отмечается, что Кремль требует снятия санкций с сельскохозяйственной продукции и удобрений, исключения из санкционного списка банка "Россельхозбанк". Журналисты отметили, что, если у Путина получат желаемое, то это станет первым значительным откатом от санкционной политика Запада и будет означать, что Москва будет добиваться двойной цены за прекращение войны против Украины. В частности, Путин будет добиваться политических и военных уступок со стороны Украины, а также выхода РФ из международной изоляции.

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"Российское искусство сделки заключается в том, чтобы продавать свои требования как российские уступки американцам, а затем требовать смягчения санкций вдобавок", - написал Янис Клюге, исследователь, который изучает российскую экономику в Немецком институте международных отношений и безопасности, аналитическом центре.

"Требуется, чтобы Украине больше не разрешалось атаковать российские военные корабли, а Россия могла инспектировать украинские корабли", - отметил он.

Издание отметило, что договоренность по Черному морю отражает серьезную переориентацию дипломатии вокруг Украины и оставляет Европу более изолированной в сдерживании России. Украина выступала против любого сворачивания санкций против Кремля.

"Похоже, что либо Белый дом скрыл планы по смягчению санкций, либо сами переговорщики США были удивлены российским требованием ослабить ограничения на торговлю и финансы, чтобы достичь главного результата, которого хочет Белый дом: возможности объявить хотя бы частичное прекращение огня в Украине", - констатировало издание.

В связи с этим журналисты отметили, что сделка, которая не устраивает ни одну из сторон, рано или поздно рухнет, и это поднимет еще больше вопросов о том, могут ли США выступить посредником в конфликте, в котором они, как представляется, явно симпатизируют Кремлю.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на фоне переговоров в Эр-Рияде между Украиной, Россией и США Великобритания призвала Москву немедленно согласиться на безусловное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении британского МИД, где отмечается, что Лондон поддерживает тесный контакт с США и Украиной после завершения переговоров.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 25 марта заявил, что Вашингтон рассмотрит требования России относительно условий прекращения боевых действий в Черном море.

В то же время Украина подтверждает свою готовность к полному и безоговорочному прекращению военных действий, однако для реализации этой инициативы необходимо согласие России. Об этом в интервью Bloomberg заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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