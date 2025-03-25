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РФ выдвинула условия по одному из пунктов прекращения огня: как ответил Трамп

Даяна Швец
25 марта 2025, 22:24
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал "прихоти" России.
РФ выдвинула условия по одному из пунктов прекращения огня: как ответил Трамп
В США прокомментировали требования России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Что произошлопосле встречи в Саудовской Аравии:

  • После встречи в Саудовской Аравии Россия выдвинула ряд требований для прекращения огня в Черном море.
  • Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская сторона "рассматривает их все".

Американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 25 марта.

Отвечая на вопрос, согласились ли США на требования по ослаблению санкций, которые объявил Кремль для "перемирия" в Черном море, Трамп заявил, что все детально рассматривается.

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"Они (американская сторона. - Ред.) будут рассматривать их, и мы сейчас думаем о них всех. Есть примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", - ответил президент США.

Как известно, после встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта, Кремль выдвинул ряд требований для согласования на прекращение огня в Черном море.

В Москве согласились с заявлением Белого дома и подчеркнули, что стороны договорились о "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Москва подтвердила информацию, ранее распространённую Белым домом, о достижении договорённостей по безопасности судоходства в Чёрном море. В частности, речь идёт о недопущении применения силы и использования коммерческих судов в военных целях.

Также указано, что США будут способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

В то же время Кремль подчеркнул, что эти обязательства вступят в силу только после отмены ряда санкций, в частности:

  • с "Россельхозбанка" и других банков, задействованных в экспорте продовольствия и удобрений;
  • с компаний-производителей и экспортёров продовольствия и удобрений, а также компаний, страхующих соответствующие грузы;
  • с судов под флагом России, которые транспортируют продовольствие и удобрения, и обслуживания таких судов в портах;
  • с поставок в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Примечательно, что это примечание в заявлении Белого дома по итогам встреч отсутствует.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
​ Результаты первого раунда переговоров / Инфографика: Главред

Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости

25 марта в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров между делегациями США и Украины, главной темой которых стало обсуждение возможного перемирия с Россией, сообщал Главред.

Москва выдвинула ряд требований для прекращения войны, среди которых прекращение поставок западного оружия Украине, сокращение украинской армии и международное признание аннексированных Россией территорий.

Украинская делегация выразила сомнения относительно доверия к любым договоренностям с Россией, подчеркивая ее предыдущие нарушения обязательств.

Также на встрече обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море, в частности возле Херсонского порта. Украинская сторона заявила, что готова к определенным шагам, но только при условии, что Россия продемонстрирует реальное стремление к миру.

Больше ключевых международных новостей:

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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