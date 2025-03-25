Что будет, если тревоги и активность РФ в море продлятся - заявление Зеленского

Если РФ попытается нарушить договоренности, которые были приняты в Эр-Рияде, то она должна получить ответ в виде давления и новых санкций, сказал Зеленский.

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Россияне уже пытаются "перекрутить" договоренности - Зеленский / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, alerts.in.ua

О чем сказал Зеленский:

Россияне уже начали манипулировать договоренностями достигнутыми в Саудовской Аравии

Кремль распространяет ложную информацию о сроках режима тишины для энергетики

Действия Путина в ближайшие дни будут показательными

Если после достижения договоренностей в Саудовской Аравии будут продолжаться воздушные тревоги, военная активность в Черном море, манипуляции и угрозы, необходимо будет принимать новые меры против Москвы. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он сообщил, что в течение дня находился на связи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и руководителем технической делегации на переговорах в Саудовской Аравии. Также состоялись продуктивные встречи с представителями США вчера и сегодня.

видео дня

"Я хочу поблагодарить Саудовскую Аравию и Наследного принца за посредничество и гостеприимство - все прошло на высоком уровне. Есть договоренности, и довольно конкретные", - сказал он.

Зеленский сообщил, что во время переговоров с американской стороной была достигнута договоренность о возможном начале прекращения огня по украинской энергетике уже сегодня. По его мнению, после обнародования официального заявления о результатах встреч и работы команд можно переходить к режиму тишины в энергетической сфере.

Также стороны обсудили пути усиления безопасности в Черном море и восстановления нормального судоходства. Одним из ключевых вопросов для Украины остается освобождение пленных - как военных и гражданских, так и детей, которых российские оккупанты принудительно вывезли.

"Я благодарен Америке за готовность помогать в этих гуманитарных вопросах, и это зафиксировано в нашем заявлении с американской стороной. Украина готова работать максимально быстро и абсолютно прозрачно для завершения войны. Но, к сожалению, уже сейчас, уже просто сегодня, просто в день переговоров, мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Белый дом уже обнародовал четкие официальные заявления, с которыми каждый может ознакомиться. В то же время Кремль снова распространяет ложную информацию, заявляя, что прекращение огня в Черном море якобы связано с санкциями, а также что режим тишины по энергетике должен начаться 18 марта.

"Москва всегда врет. И это зависит от мира - от всех, кому реально нужен мир, - позволят ли снова Москве врать", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все возможное для реализации достигнутых договоренностей и недопущения ударов. В то же время россиянам следует осознавать, что если они продолжат атаки, ответ будет мощным, а вся ответственность ляжет на них. И даже если они попытаются отрицать удары по энергетике или гражданской инфраструктуре, правда будет очевидной для всех.

"И я хочу напомнить, что еще с 11 марта на столе предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня - всюду, а не только по энергетике и в Черном море. Именно Россия на это не согласилась. Именно российская позиция затягивает эту войну. Тогда, когда Путин не сказал "да" безусловному прекращению огня, новых санкций против России не было. Сейчас Москва что-то там требует о снятии части санкций, хотя три года рассказывает, что санкции им якобы не страшны и даже полезны", - сообщил он в обращении.

Президент также отметил, что если и эта договоренность не будет соблюдена, если Россия не выполнит обязательств и попытается оказать давление на США, Европу или Украину, реакция должна быть однозначной - новые санкции и усиление давления. Поведение России в ближайшие дни станет показательным и продемонстрирует очень многое - если не все, сказал Зеленский.

"Если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, то надо будет принимать новые меры - именно против Москвы. Дипломатия должна работать. Мы с украинской стороны делаем все для этого", - резюмировал он.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в рамках переговоров между США, Украиной и Россией, Россия согласилась гарантировать безопасное и беспрепятственное судоходство в Черном море, а также прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Украина готова к полному и безусловному прекращению боевых действий, однако реализация этой инициативы зависит от согласия страны-агрессора. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

В первый день переговоров в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, рассматривалась безопасность Черноморского порта, трех крупных одесских портов и меньших объектов. Он также отметил, что Украина, которая сейчас контролирует ситуацию в Черном море благодаря дронам, готова взять на себя определенные обязательства, если Россия проявит "добрую волю" к миру.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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