Украину накроют дожди, а потом заморозки: синоптики удивили прогнозом

Прогноз погоды в Украине на 26 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 26 марта

Где температура воздуха повысится до +20 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди

Погода в Украине 26 марта будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 26 марта дожди вероятны в восточных и южных областях. Температура воздуха повысится до +12...+17 градусов. На юге будет теплее всего - 19 градусов тепла. На территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей будет наиболее прохладно - 8-12 градусов тепла.

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После 6 апреля в Украину могут вернуться ночные заморозки. Но днем температура воздуха повысится до +5...+10 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 26 марта / фото: ventusky

Погода 26 марта

В Украине 26 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в южных, восточных, Сумской, Закарпатской областях. В Карпатах и на Закарпатье будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, на юге до 8°; днем 9-14°, на Закарпатье и в южных областях 15-20°", - говорится в сообщении.

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В Украине ударит +19

По данным meteoprog, 26 марта в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Крыму и Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +11...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 марта / фото: meteoprog

Погода 26 марта в Киеве

В Киеве 26 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

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Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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