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В Украине предупреждают о шторме: в каких областях будут опасные погодные условия

Ангелина Подвысоцкая
23 марта 2025, 19:48
1366
Погода в Киеве и многих других регионах будет дождливой с сильными порывами ветра.
погода
Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 24 марта
  • Где температура воздуха повысится до +16 градусов
  • Где синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра

Погода в Украине 24 марта будет преимущественно сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за потепления и осадков могут сойти снежные лавины.

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Во всех областях Украины, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 24 марта в Украине изменится погода. В западных и северных областях будут дожди. В этот день ожидается достаточно теплая погода - 10-16 градусов. Более свежая температура воздуха будет в областях от Черниговской и Одесской областей. Будут сильные порывы ветра.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 24 марта
Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: ventusky

Погода 24 марта

В Украине 24 марта будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, на востоке страны около 0°, днем 7-12° тепла, в западных и юго-западных областях 11-16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 24 марта в Украине будет тепло. Теплее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +7...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +5...+10 градусов.

погода 24 марта
Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: meteoprog

Погода 24 марта в Киеве

В Киеве 24 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ожидаются сильные порывы ветра - 15-18 м/с. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 24 марта
Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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