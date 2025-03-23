Украину накроют дожди и штормовой ветер: синоптики назвали регионы

Погода в Киеве также будет дождливой. Там температура воздуха повысится до +11.

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Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: pixabay

О чем говорится:

В каких регионах будут дожди

Какой будет температура воздуха 24 марта

Какой будет погода в Киеве 24 марта

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. Регионы будут активно заливать дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 24 марта, дожди ожидаются в западных и северных областях. В целом будет тепло. Температура воздуха повысится до +10...+16 градусов.

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"Разве гребень свежего воздуха - от Черниговщины до Одесской области", - написала Диденко.

В то же время в этот день ожидаются сильные порывы ветра.

Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: meteopost

Погода в Киеве 24 марта

В Киеве также ожидается дождь и сильный ветер. Температура воздуха 24 марта повысится до +11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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