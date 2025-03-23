Украину накроют дожди и штормовой ветер: синоптики назвали регионы

О чем говорится:
- В каких регионах будут дожди
- Какой будет температура воздуха 24 марта
- Какой будет погода в Киеве 24 марта
Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. Регионы будут активно заливать дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В понедельник, 24 марта, дожди ожидаются в западных и северных областях. В целом будет тепло. Температура воздуха повысится до +10...+16 градусов.
"Разве гребень свежего воздуха - от Черниговщины до Одесской области", - написала Диденко.
В то же время в этот день ожидаются сильные порывы ветра.
Погода в Киеве 24 марта
В Киеве также ожидается дождь и сильный ветер. Температура воздуха 24 марта повысится до +11 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.
Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.
Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.
Вас также может заинтересовать:
- Украину накрыло резкое потепление: синоптики назвали регионы, где будут лить дожди
- Влупил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря
- Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред