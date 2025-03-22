Влупил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Шторм может вызвать ряд неприятных симптомов, особенно у метеочувствительных людей.

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Землю атаковала магнитная буря / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какова мощность магнитной бури

Как долго будет длиться шторм

В субботу, 22 марта, Украину атаковала очередная магнитная буря. Мощность солнечной активности оценивают в К-индекс 6 (красный), что соответствует сильному шторму. Об этом сообщает meteoagent.

Аналитики отмечают, что в течение следующих дней мощность шторма начнет снижаться.

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Например, в воскресенье, 23 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

В понедельник, 24 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень).

Медики предупреждают, что магнитные бури могут вызвать головную боль, головокружение, повышенную усталость и колебания артериального давления, особенно у метеозависимых людей. Также возможны временные сбои в работе связи и электронных систем.

Украину атаковала 6-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

Как уберечься от воздействия магнитной бури?

Специалисты рекомендуют:

избегать переутомления;

больше отдыхать и гулять на свежем воздухе;

снизить потребление кофе и алкоголя; сбалансированный рацион. В частности, как писал Главред, необходимо отказаться от жирной, жареной, острой пищи, мучных изделий;

потреблять достаточное количество воды;

следить за давлением и пульсом;

не перегружать себя физически и эмоционально.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика: Главред

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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