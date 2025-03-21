Дожди будут лить в нескольких областях: в Украине резко изменится погода

Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

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Погода в Украине - дожди будут лить в нескольких областях/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 22 и 23 марта

В каких областях будут дожди

Погода в Украине в выходные, 22 и 23 марта претерпит изменения - в ряде регионов будут идти дожди.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в субботу дожди возможны на Сумщине и вокруг Карпат. В воскресенье они распространятся и на другие регионы.

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"Суббота в Украине будет теплой, днем ожидается +10...+15 градусов. Немного свежее на крайнем востоке и в прибрежных районах, +9...+12 градусов. Дожди завтра возможны на Сумщине и вокруг Карпат. Однако все же будет преобладать в большинстве областей сухая погода", - рассказала синоптик.

По ее словам, в воскресенье температура воздуха также будет достаточно комфортной, разве что немного похолодает на западе и севере Украины.

"Дождей 23-го марта станет больше, пройдут осадки в западных, северных областях и в Винницкой области. На остальной территории в воскресенье - без существенных осадков", - отметила она.

Погода в Киеве в выходные

В Киеве в субботу осадков не предвидится, днем будет до +14 градусов.

В воскресенье в столице предполагается снижение температуры воздуха до +10...+12 градусов, местами будет дождь.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что после потепления Украину накроет похолодание с дождями - синоптики назвали дату. Погода в Кропивницком 21 марта будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +14 градусов.

Напомним, Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня - стало известно, когда она закончится. Мощность магнитной бури достигает пятибалльного уровня.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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