Какая самая худшая поза для сна: постоянно будут болеть шея и спина

Эксперты советуют избегать такой позы для сна, чтобы не навредить своему здоровью и не ухудшить самочувствие.

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Какая самая опасная поза для сна/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какая самая худшая поза для сна

Как правильно спать чтобы не болела шея и спина

Если вы привыкли спать лицом вниз, то лучше отказаться от этой привычки. Эксперты утверждают, что спать лицом вниз может казаться комфортным, но на самом деле такое положение тела может иметь серьезные последствия для самочувствия и здоровья человека.

По словам экспертов, такой позы для сна нужно избегать всеми силами. Когда люди спят лицом вниз, они обычно наклоняют голову на бок и обхватывают подушку руками. Эксперт по сну, заместитель генерального директора The Sleep Charity Лиза Артис отмечает, что она никому не советует спать именно таким образом, ведь это создает дополнительную негативную нагрузку на тело, пишет The Mirror.

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"Это создает большую нагрузку на вашу шею, поскольку она постоянно скручивается в течение ночи", - отметила она.

По словам эксперта, если вы просыпаетесь с болями в шее после того, как якобы хорошо выспались, возможно, пришло время пересмотреть свою позицию для сна.

В то же время эксперт по сну в MattressNextDay Мартин Сили отметил в комментарии изданию, что спать на спине не является отличной идеей для тех, кто храпит. Это может еще больше усугубить эту ночную проблему.

Так как правильно спать, чтобы выспаться, и чтобы не болели шея и спина? Эксперт сказал, какая самая лучшая поза для сна.

"Сон на боку считается самой лучшей позицией. Это может помочь улучшить кровообращение и пищеварение, а также открывает дыхательные пути для облегчения дыхания, что означает меньший шанс для храпа", - отметил эксперт.

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