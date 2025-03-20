После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

Погода в Кропивницком 21 марта будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +14 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 21 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 21 марта

Где температура воздуха повысится до +16 градусов

Когда в Украину придет похолодание и дожди

Погода в Украине 21 марта будет сухой и более теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 21 марта в Украине будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха повысится до +14 градусов. В воскресенье ожидается похолодание. Температура воздуха снизится в северных областях. Также прогнозируется дождь.

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Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 21 марта / фото: ventusky

Погода 21 марта

В Украине 21 марта будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. На территории восточных областей ожидается туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 6-11° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 21 марта в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Кировоградской области. Там температура воздуха повысится до +3...+14 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 марта / фото: meteoprog

Погода 21 марта в Киеве

В Киеве 21 марта будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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