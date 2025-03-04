"Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

В среду, 5 марта, температура воздуха поднимется до +16 °C.

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5 марта температура воздуха поднимется до +16 °C / Фото: pixabay

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В среду, 5 марта, в ряде областей Украины ожидается повышение температуры воздуха до +16 °C. Возможен дождь в пяти областях. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что температура воздуха повысится в течение дня до +7...+13 °C, на западе до +10...+16 °C, в восточной части +5...+9 °C.

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"Осадки в среду маловероятны, только на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донецкой области местами пройдет небольшой дождь", - прогнозирует синоптикиня.

По ее информации, также будет сильный ветер со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве 5 марта осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха поднимется до +10 °C.

"Однако сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов, поэтому не пренебрегайте этим ветреным прогнозом, внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, минуйте большие деревья, рекламные щиты и т. д.", - добавила Диденко.

По прогнозам, с пятницы ветер ослабеет, температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Тем временем в выходные, 8 и 9 марта, в Украине ожидается теплая погода.

"Однако не забывайте, что на календаре – март, и это тепло временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами", - добавила она.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 5 марта, температура ночью опустится до +5°…+3°, а днем будет +10°…+12°. Облачно с прояснениями.

Погода в Украине 5 марта / Фото: meteoprog

Прогноз погоды на март 2025

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, март 2025 должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы. Средняя месячная температура в марте прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что, согласно расчетам, весна в этом году будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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