Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

"Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

Виталий Кирсанов
4 марта 2025, 12:59
167
В среду, 5 марта, температура воздуха поднимется до +16 °C.
погода
5 марта температура воздуха поднимется до +16 °C / Фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Прогноз погоды от Натальи Диденко
  • Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В среду, 5 марта, в ряде областей Украины ожидается повышение температуры воздуха до +16 °C. Возможен дождь в пяти областях. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что температура воздуха повысится в течение дня до +7...+13 °C, на западе до +10...+16 °C, в восточной части +5...+9 °C.

видео дня

"Осадки в среду маловероятны, только на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донецкой области местами пройдет небольшой дождь", - прогнозирует синоптикиня.

По ее информации, также будет сильный ветер со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве 5 марта осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха поднимется до +10 °C.

"Однако сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов, поэтому не пренебрегайте этим ветреным прогнозом, внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, минуйте большие деревья, рекламные щиты и т. д.", - добавила Диденко.

По прогнозам, с пятницы ветер ослабеет, температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Тем временем в выходные, 8 и 9 марта, в Украине ожидается теплая погода.

"Однако не забывайте, что на календаре – март, и это тепло временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами", - добавила она.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 5 марта, температура ночью опустится до +5°…+3°, а днем будет +10°…+12°. Облачно с прояснениями.

Погода в Украине 5 марта
Погода в Украине 5 марта / Фото: meteoprog

Прогноз погоды на март 2025

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, март 2025 должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы. Средняя месячная температура в марте прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что, согласно расчетам, весна в этом году будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Другие новости:

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    погода Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода в Киеве на выходные погода завтра
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Залужный назначен на новую должность - указ президента Зеленского

    Залужный назначен на новую должность - указ президента Зеленского

    13:42Украина
    "Лучший вклад": Песков цинично ответил на приостановку помощи США Украине

    "Лучший вклад": Песков цинично ответил на приостановку помощи США Украине

    13:34Мир
    Закупка аналогов и новое производство: в ОП оценили ситуацию с поставками оружия

    Закупка аналогов и новое производство: в ОП оценили ситуацию с поставками оружия

    13:32Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

    Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

    "Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

    "Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

    Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

    Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

    Почему нельзя хранить подсолнечное масло в кухонном шкафу – ответ удивит

    Почему нельзя хранить подсолнечное масло в кухонном шкафу – ответ удивит

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

    Последние новости

    13:42

    Залужный назначен на новую должность - указ президента Зеленского

    13:34

    "Лучший вклад": Песков цинично ответил на приостановку помощи США Украине

    13:32

    Закупка аналогов и новое производство: в ОП оценили ситуацию с поставками оружия

    13:08

    Меган Маркл отреклась от своей фамилии - причина

    13:02

    Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным: СМИ узнали сценарий

    Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

    12:59

    "Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

    12:54

    Ожидают перемирия: оккупанты отказываются идти на штурм в Херсонской области

    12:47

    Некоторые украинцы останутся без субсидий: кто потеряет выплаты уже в марте

    12:32

    "Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

    Реклама
    12:19

    В Белом доме раскрыли причину изменения позиции США по войне в Украине

    12:14

    В США могут ограничить возможности Украины бить дронами по РФ - какая причина

    12:03

    Волшебная жидкость для орхидей: как и зачем применять кокосовую водуВидео

    11:43

    Перевооружение ЕС: €800 млрд выделят на безопасность Европы и поддержку Украины

    11:42

    Официального решения о заморозке помощи Украине от США не было - The Economist

    11:34

    5000 гривен на оплату коммуналки: какие украинцы могут получить выплаты

    11:20

    В Раде назвали сроки "запаса прочности" Украины после паузы в поставках от США

    11:14

    Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Крысам - драма, Свиньям - сплетни

    10:56

    Венгрия заблокировала выделение Украине 20 млрд евро помощи от ЕС – Politico

    10:47

    "Не будет извиняться": Зеленский готов выполнить только одно из требований Трампа

    10:41

    Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

    Реклама
    10:41

    Лучше введения миротворцев: Вэнс назвал главную гарантию безопасности для Украины

    10:30

    Удар прошёлся по детской поликлинике: россияне атаковали города Украины дронамиФото

    10:18

    В девяти областях Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками дронов

    10:17

    "Хочу жениться": путинист Киркоров ошеломил заявлением о неконтролируемой дочери

    09:36

    Мощная атака беспилотников: дроны ударили по двум НПЗ и нефтебазе в РФ

    09:25

    "Голодал": Потап потряс похудением на 20 килограммов и показал новое фото

    09:24

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

    09:03

    Голливудский актер Адам Сэндлер на Оскаре и в спортивном костюме потроллил ТрампаВидео

    08:57

    Прекращение помощи от США: в Defense Express назвали худший сценарий

    08:57

    Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ – WP

    08:35

    Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

    08:22

    Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

    08:19

    "Дверь открыта": у Трампа назвали условие участия Зеленского в переговорах

    08:10

    Трамп ничего не хочет видеть дальше собственного носамнение

    07:59

    В ЕС согласовывают вопрос конфискации €200 млрд российских активов – FT

    07:45

    Иракли Макацария впервые показал лицо сына

    07:10

    Чем отличаются 2 женщины: только остроглазый гений ответит за 21 секунду

    06:57

    "Ответ на плохое поведение": Трамп приостановил военную помощь Украине - CNN

    06:30

    Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 10

    06:10

    Как старый аферист Трамп и Маск зарабатывают сотни миллионовмнение

    Реклама
    05:48

    Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

    05:00

    Непростая IQ-задача: найдите 5 отличий на картинке с птицами за 21 секунду

    04:45

    Как правильно "рушник" или "полотенце": какой ошибки стоит избегатьВидео

    04:07

    "Раньше такого не было": Украина освободила ряд населенных пунктов, РФ истощенаВидео

    03:43

    Когда подпишут соглашение о минералах: у Зеленского и Трампа сделали новые заявления

    03:31

    Секретная комбинация: зачем водители зажимают две кнопки стеклоподъемников

    03:30

    "Будет полным позором": Коваленко объяснил, зачем Трампу УкраинаВидео

    01:30

    Элтон Джон с мужем "засветили" красавчиков-сыновей

    01:11

    Верховная Рада официально обратилась с заявлением к Трампу

    00:56

    Мощные взрывы, есть пострадавшие: РФ ударила Шахедами по ОдессеФото

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Рецепты
    НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Интересное
    Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
    Война с Россией
    Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять