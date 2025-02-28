Весна начнется вовремя: какой будет погода в Украине в марте 2025

Март 2025 должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы, прогнозирует синоптик.

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Синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на март 2025 / Фото: pixabay

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Ждать ли снега и морозов в марте 2025

В каких областях Украины будет теплее всего в первый месяц весны

Календарная зима подошла к концу, и всех интересует, какой будет весна в Украине - ранней или поздней. Синоптики спрогнозировали, чего ждать от погоды в марте 2025.

По прогнозу Укргидрометцентра, март 2025 должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы. Средняя месячная температура в марте прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

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Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что, согласно расчетам, весна в этом году будет ранней и начнется вовремя, по календарю, передает ТСН.

Уже в первой декаде марта дневные температуры будут плюсовыми. Столбики термометров покажут 1-6 градусов тепла, а на Закарпатье и на юге – до +10 градусов.

"Ночью при прояснениях местами возможны небольшие морозы, не более –5 градусов, на востоке и северо-востоке до -8 градусов. Однако еще нельзя сказать, что тепло пришло неотвратимо, в марте вероятны понижения дневной температуры до морозов", - сказала синоптик.

Осадки в виде мокрого снега и дождя будут в начале марта. В целом, в течение месяца осадков выпадет не более 50-60% от нормы.

"Таких аномалий, как снегопад в марте 2013 года, не ожидаем", - добавила Голеня.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в марте составляет 37 градусов мороза, в Закарпатье и южной части страны – минус 27.

Абсолютный максимум температуры – 29 градусов тепла, в Карпатах - 16 градусов тепла.

Месячное количество осадков в марте ожидается на уровне 22-42 мм, в Карпатах - местами до 74 мм, это меньше нормы.

Погода в Украине - прогнозы

Погода в Украине 28 февраля будет холодной в некоторых областях. В западных регионах ожидается дождь и мокрый снег. Ветер будет порывистый.

Самая низкая температура воздуха будет в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях. Там температура воздуха опустится до -10...-15 градусов.

Ранее Главред писал, что погода в Украине в последний день зимы будет определяться влиянием циклона Reiner.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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