Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину врывается циклон Reiner

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- Когда Украину накроет циклон Reiner
- Какой будет погода в Украине 18 февраля
Погода в Украине в последний день зимы, 28 февраля, будет определяться влиянием циклона Reiner.
Часть украинских областей накроют мокрый снег и дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Зима завершится коротким визитом компактного небольшого циклончика по имени Reiner вместе с фронтом окклюзии. Напомню, что атмосферный фронт окклюзии - это когда холодный фронт догоняет теплый и они в конце концов объединяются в один - во фронт окклюзии. А где атмосферные фронты, там, как правило, и осадки. Так будет и завтра в западных областях Украины - циклончик с фронтом обусловят дождь и мокрый снег. К осадкам присоединится порывистый юго-восточный ветер", - рассказала синоптик.
Она отметила, что на остальной территории Украины 28 февраля будет без существенных осадков.
Самая низкая температура воздуха ожидается в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях. В этих областях ночью будет температура воздуха на уровне -10...-15 градусов.
В большинстве областей Украины ночью будет -2...-6 градусов, на западе около нуля.
"В течение дня 28-го февраля ожидается 0...+6 градусов (в западных областях из-за осадков похолодает), только в восточной части на несколько градусов ниже, от 3 мороза до 2 тепла", - предупредила Диденко.
Погода в Киеве 28 февраля
В Киеве зима завершится ночными -2...-4 градусами, а днем будет +2...+4 градуса. Во второй половине дня может усилиться ветер, направление - с юго-востока.
Осадки в пятницу в столице маловероятны, отметила синоптик.
"Весна начнется влажной погодой со значительно более слабыми морозами ночью и прохладным днем - такая типичная ранневесенняя атмосфера", - подытожила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украину врывается потепление - синоптик рассказала, где ударит +11°C. В начале марта погода будет меняться - сухой морозный воздух постепенно уступит место влажному и теплому, рассказала Наталья Диденко.
Также ранее сообщалось, что в Украину идет потепление, но возвращаются осадки - синоптики назвали дату непогоды. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +11 градусов.
Напомним, Украина под атакой новой магнитной бури - как она повлияет на самочувствие. Эта магнитная буря внезапно начала усиливаться после того, как пошла на спад.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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