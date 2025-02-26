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В Украину идет потепление, но возвращаются осадки: синоптики назвали дату непогоды

Ангелина Подвысоцкая
26 февраля 2025, 19:34
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Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +11 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 26 февраля
  • Где температура воздуха опустится до -16 градусов
  • Где ожидается снег и гололедица

Погода в Украине 27 февраля будет теплее, чем до этого. Однако в некоторых областях будет еще очень холодно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что теплее всего 27 февраля будет в западных областях. Там температура воздуха повысится до +11 градусов. В восточных областях ожидается морозная погода - 2...6 градусов мороза. На востоке ночью температура воздуха опустится до -15 градусов.

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В дальнейшем в Украине будет теплеть. В то же время в регионы вернутся и осадки. 28 февраля, а также 1-2 марта в Украине будет ветрено, снежно и дождливо.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 27 февраля
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля / фото: ventusky

Погода 27 февраля

В Украине 27 февраля будет небольшая облачность. На дорогах кроме западных и южных областей ожидается гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Холодный воздух медленно отступает, дольше всего он задержится на северо-востоке и востоке страны, где прогнозируем самую холодную погоду - ночью 11-16°, днем 0-5° мороза. В западных областях, наоборот, потепление будет самым ощутимым - ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. На остальной территории рассчитываем на прохладную ночь (7-12° мороза), но на приятную дневную температуру в пределах небольших плюсовых значений.", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -15

По данным meteoprog, 27 февраля в Украине будет местами прохладным и теплым. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +3...+11 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -15...-3 градусов.

погода 27 февраля
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля / фото: meteoprog

Погода 27 февраля в Киеве

В Киеве 27 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 27 февраля
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, наше государство накроет весенняя погода - стала известна точная дата потепления в Украине. Температура воздуха скоро станет выше, морозы постепенно будут отступать.

Также ранее сообщалось, что стужа не отступает - стало известно, когда в Украину вернется снег и потепление. Погода в Сумах будет одной из самых холодных в этот день. Там температура воздуха опустится до -11 градусов.

Напомним, влупит -21 и пойдет снег - стало известно, какой будет погода в течение недели. Известный украинец рассказал, каким будет конец февраля и начало марта.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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