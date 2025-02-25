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Выше нормы температура и засуха: какой будет погода в Украине в марте 2025 года

Алёна Воронина
25 февраля 2025, 18:34
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Синоптик сказал, каких сюрпризов от погоды ждать украинцам в первый месяц весны.
Погода, весна, птичка, воробей
Погода в Украине - будет выше нормы температура и засуха/ unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в марте 2025 года
  • Какой будет температура воздуха и сколько будет осадков

Погода в Украине в марте будет умеренно теплой и с небольшим количеством осадков. Погодные условия традиционно могут быть переменчивыми.

Ожидается преобладание области высокого атмосферного давления. Возможен определенный дефицит осадков. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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"Распределение средней температуры воздуха в Европе напрямую будет зависеть от наличия снежного покрова (ведь необходимы определенные затраты тепла на его таяние), а также от типа атмосферной циркуляции (меридиональная или зональная). Особенно в первой половине марта прогнозируется поступление воздушных масс с юго-запада на фоне выступления Азорского антициклона, который начинает развиваться", - рассказал метеоролог.

Однако, по его словам, время от времени с севера и северо-запада Европы может заходить холод, который будет кратковременным. Поэтому в среднем за месяц температура воздуха в Европе ожидается на уровне 1-3 градуса выше нормы, в северо-восточной части региона - на 4-7 градусов выше средних многолетних показателей.

"В Украине после относительно холодного февраля предполагается наступление весны уже с первых дней марта. Особенно приход теплого воздуха ощутят на себе жители западных и южных областей, а на севере левобережья, а также на крайнем востоке страны прохладная погода задержится еще на некоторое время. И все же, тенденция на повышение температуры вырисовывается во всех регионах страны, а средняя температура в марте ожидается на 1-2 градуса выше нормы, в Приазовье, Крыму и местами в восточных областях близко к норме", - отметил Кибальчич.

По его словам, в течение всего месяца ожидается значительное количество солнечных дней, однако по ночам будет морозно.

Количество осадков на территории нашего государства может быть незначительным, в среднем на 10-30% ниже климатической нормы. Особенно это будет касаться восточных, центральных и северных областей.

"Здесь могут появиться первые признаки засухи, которая имеет все шансы на дальнейшее развитие, с учетом того, что в предыдущие месяцы увлажнение также было на довольно низком уровне", - прогнозирует метеоролог.

Погода в Украине в марте 2025 года
Погода в Украине в марте 2025/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине будет +8 градусов и дожди - синоптик назвала дату резкого потепления. Потепление придет в Украину уже через несколько дней, а вместе с повышением температуры придут осадки - дождь и мокрый снег.

Также ранее синоптики предупредили о погодном сюрпризе в конце февраля. Согласно прогнозу синоптика, в течение недели температура будет постепенно расти, а с 1 марта ожидаются осадки.

Стало известно, когда Украину накроет внезапное потепление. На востоке погода будет самой прохладной. Там ожидается морозная погода.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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