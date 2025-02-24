Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

Вы узнаете:
- Когда в Украину придет потепление
- Какой будет погода в Украине 25 февраля
Погод в Украине во вторник, 25 февраля, будет без осадков, потому что на погодные условия продолжит влиять антициклон.
Но температурный режим постепенно начнет двигаться в сторону более теплых температур воздуха. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что низкая температура воздуха еще удержится, но морозы будут уже не такими сильными. А в некоторых областях днем даже ожидается до +8 градусов.
"Ближайшей ночью в восточных областях ожидается -10...-16 градусов, в большинстве областей -7...-12 градусов, на западе -2...-8 градусов. А вот уже днем, хотя и холодная погода еще побудет, особенно на левобережье, -2...-7 градусов, однако в западных областях 25-го февраля уже предполагается +3...+8 градусов", - отметила синоптик.
В Киеве во вторник осадки маловероятны. Ночью температура воздуха будет на уровне -8...-10 градусов, днем потеплеет до нуля градусов.
Когда будет потепление и дождь
"В дальнейшем морозы постепенно будут ослабевать, день будет становиться теплее. Первые ощутимые осадки придут в Украину как раз на дебют весны, на первое марта, ожидается мокрый снег и дождь", - рассказала Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, наше государство накроет весенняя погода - стала известна точная дата потепления в Украине. Температура воздуха скоро станет выше, морозы постепенно будут отступать.
Также ранее сообщалось, что стужа не отступает - стало известно, когда в Украину вернется снег и потепление. Погода в Сумах будет одной из самых холодных в этот день. Там температура воздуха опустится до -11 градусов.
Напомним, влупит -21 и пойдет снег - стало известно, какой будет погода в течение недели. Известный украинский рассказал, каким будет конец февраля и начало марта.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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