Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

Потепление придет в Украину уже через несколько дней, а вместе с повышением температуры придут осадки - дождь и мокрый снег.

https://glavred.info/synoptic/budet-8-gradusov-i-dozhdi-sinoptik-nazvala-datu-rezkogo-potepleniya-10642121.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - будет +8 градусов и дожди/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украину придет потепление

Какой будет погода в Украине 25 февраля

Погод в Украине во вторник, 25 февраля, будет без осадков, потому что на погодные условия продолжит влиять антициклон.

Но температурный режим постепенно начнет двигаться в сторону более теплых температур воздуха. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

видео дня

Она отметила, что низкая температура воздуха еще удержится, но морозы будут уже не такими сильными. А в некоторых областях днем даже ожидается до +8 градусов.

"Ближайшей ночью в восточных областях ожидается -10...-16 градусов, в большинстве областей -7...-12 градусов, на западе -2...-8 градусов. А вот уже днем, хотя и холодная погода еще побудет, особенно на левобережье, -2...-7 градусов, однако в западных областях 25-го февраля уже предполагается +3...+8 градусов", - отметила синоптик.

В Киеве во вторник осадки маловероятны. Ночью температура воздуха будет на уровне -8...-10 градусов, днем потеплеет до нуля градусов.

Когда будет потепление и дождь

"В дальнейшем морозы постепенно будут ослабевать, день будет становиться теплее. Первые ощутимые осадки придут в Украину как раз на дебют весны, на первое марта, ожидается мокрый снег и дождь", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 25 февраля/ meteoprog

Циклон и антициклон - какая разница/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, наше государство накроет весенняя погода - стала известна точная дата потепления в Украине. Температура воздуха скоро станет выше, морозы постепенно будут отступать.

Также ранее сообщалось, что стужа не отступает - стало известно, когда в Украину вернется снег и потепление. Погода в Сумах будет одной из самых холодных в этот день. Там температура воздуха опустится до -11 градусов.

Напомним, влупит -21 и пойдет снег - стало известно, какой будет погода в течение недели. Известный украинский рассказал, каким будет конец февраля и начало марта.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред