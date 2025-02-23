Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Погода в Сумах будет одной из самых холодных в этот день. Там температура воздуха опустится до -11 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 24 февраля

Где температура воздуха опустится до -16 градусов

Где ожидается снег и гололедица

Погода в Украине 24 февраля будет очень морозной. В некоторых областях ожидается снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 24 февраля в Украине будет солнечно. В восточных областях ожидается снег, а морозы еще продержатся. Холоднее всего будет в северных областях. Там температура воздуха опустится до -16 градусов. В западных областях температура воздуха повысится до +6 градусов. В восточных областях мороз будет даже днем -3...-7 градусов.

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Морозы начнут ослабевать уже с 25-26 февраля. Температура воздуха постепенно начнет повышаться. На территории восточных областей морозы продержатся вплоть до 1 марта.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / фото: ventusky

Погода 24 февраля

В Украине 24 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют снег в восточных областях. Также ожидается гололедица. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 9-14° мороза, днем от 3 мороза до 2° тепла, на востоке страны 2-7° мороза; в западных областях ночью 5-10° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -11

По данным meteoprog, 24 февраля в Украине будет морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до 0...+3 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -11...-3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / фото: meteoprog

Погода 24 февраля в Киеве

В Киеве 24 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 9-14° мороза, днем от 3 мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 10-12° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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