"Закрыть окна и пить воду": в Киеве - значительное ухудшение качества воздуха

На данный момент Киев занимает 26-е место в мировом рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом.

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В Киеве - значительное ухудшение качества воздуха / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязненности воздуха

Столица Украины на 26-м месте в мировом рейтинге загрязнения

В Киеве уже второй день подряд фиксируют ухудшение качества воздуха, самый высокий уровень загрязненности – на левом берегу. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Вероятной причиной повышения уровня загрязненности называют накопление зависших веществ (пыли). Маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

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"На правом берегу уровень загрязненности средний, на левом – очень высокий", – говорится в сообщении.

В связи с загрязнением воздуха киевлянам рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В КГГА добавили, что следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени можно в приложении "Київ Цифровий".

Согласно данным сервиса Iqair, текущий уровень загрязнения в столице оценивается как "нездоровый для чувствительных групп": концентрация PM2.5 превышает годовой рекомендованный показатель ВОЗ в 6, 3 раза. Сервис советует чувствительным людям сократить физические нагрузки на свежем воздухе и закрыть окна в доме.

На данный момент Киев занимает 26-е место в мировом рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом.

Чем опасна пыльная буря, влияние пыльной бури на человека / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что 23 февраля будет мощный ветер и 18-градусный мороз - Украину атакует стужа. Синоптик рассказал, какой будет погода в выходные и где будут самые сильные морозы и ветер.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует 17-градусный мороз - стало известно, когда в регионы придет потепление. Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -16 градусов.

Напомним, двухнедельный шторм подходит к концу - Украину скоро атакует новая магнитная буря. Новая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей.

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Что такое IQAir? IQAir - это международный сервис, который специализируется на мониторинге качества воздуха и производстве систем очистки воздуха. Компания была основана в 1963 году в Германии, а с 1982 года ее штаб-квартира находится в Швейцарии. IQAir предоставляет инновационные решения для улучшения качества воздуха как в помещениях, так и на открытом воздухе, пишет Википедия.

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