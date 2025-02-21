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Украину атакует 17-градусный мороз: когда в регионы придет потепление

Ангелина Подвысоцкая
21 февраля 2025, 19:31
183
Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -16 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 22 февраля / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 22 февраля
  • Где температура воздуха опустится до -17 градусов
  • Где ожидается снег и гололедица

Погода в Украине 22 февраля будет морозной. В этот день осадков почти не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украина будет под влиянием антициклона. В ближайшие выходные в большинстве областей будет сухая погода. 23 февраля снег ожидается в восточной части страны. Морозы еще удержатся. Температура воздуха опустится до -17 градусов. Ослабление морозов и потепление ожидается с 25 февраля.

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Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 22 февраля
Прогноз погоды в Украине на 22 февраля / фото: ventusky

Погода 22 февраля

В Украине 22 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют снег в Крыму. Также ожидается гололедица. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 11-16° мороза, в Карпатах и северной части страны местами до 19° мороза, днем 2-7° мороза; на крайнем западе и юге страны ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -16

По данным meteoprog, 22 февраля в Украине будет очень морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -4...+4 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -16...-5 градусов.

погода 22 февраля
Прогноз погоды в Украине на 22 февраля / фото: meteoprog

Погода 22 февраля в Киеве

В Киеве 22 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 11-16° мороза, местами до 19°; днем 2-7° мороза; в Киеве 12-14° мороза, днем 4-6° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 22 февраля
Прогноз погоды в Украине на 22 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что резкое потепление накроет Украину - синоптик назвала дату. В Украину скоро придет потепление - температура воздуха поднимется.

Также ранее сообщалось, что почти 20-градусный мороз атакует Украину - стало известно, когда в регионы придет потепление. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -13 градусов.

Напомним, двухнедельный шторм подходит к концу - Украину скоро атакует новая магнитная буря. Новая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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