Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

Погода в Сумах одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -13 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 21 февраля

Где температура воздуха опустится до -19 градусов

Где ожидается снег и гололедица

Погода в Украине 21 февраля будет очень морозной. Будут незначительные осадки и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украина будет под влиянием арктических воздушных масс. 21 февраля не ожидаются существенные осадки. Температура воздуха опустится до -19 градусов.

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На юге страны могут быть сильные порывы ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. Потепление ожидается с 25 февраля.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / фото: ventusky

Погода 21 февраля

В Украине 21 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют снег на востоке и юго-востоке. Также ожидается гололедица. В этот день ветер будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14° мороза (в восточных и большинстве западных областей местами 15-18° мороза), днем 2-7° мороза; на Закарпатье и в Крыму ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -14

По данным meteoprog, 21 февраля в Украине будет очень морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -4...+3 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -14...-5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / фото: meteoprog

Погода 21 февраля в Киеве

В Киеве 21 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 9-14° мороза, днем 2-7° мороза; в Киеве ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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