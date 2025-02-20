Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

Ангелина Подвысоцкая
20 февраля 2025, 19:32обновлено 20 февраля, 20:22
251
Погода в Сумах одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -13 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 21 февраля
  • Где температура воздуха опустится до -19 градусов
  • Где ожидается снег и гололедица

Погода в Украине 21 февраля будет очень морозной. Будут незначительные осадки и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украина будет под влиянием арктических воздушных масс. 21 февраля не ожидаются существенные осадки. Температура воздуха опустится до -19 градусов.

видео дня

На юге страны могут быть сильные порывы ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. Потепление ожидается с 25 февраля.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода
Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / фото: ventusky

Погода 21 февраля

В Украине 21 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют снег на востоке и юго-востоке. Также ожидается гололедица. В этот день ветер будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14° мороза (в восточных и большинстве западных областей местами 15-18° мороза), днем 2-7° мороза; на Закарпатье и в Крыму ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -14

По данным meteoprog, 21 февраля в Украине будет очень морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -4...+3 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -14...-5 градусов.

погода 21 февраля
Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / фото: meteoprog

Погода 21 февраля в Киеве

В Киеве 21 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 9-14° мороза, днем 2-7° мороза; в Киеве ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 21 февраля
Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

Вас также заинтересует:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сколько Украина продержится без помощи США: СМИ опубликовали тревожный прогноз

Сколько Украина продержится без помощи США: СМИ опубликовали тревожный прогноз

19:46Мир
Переговоры Зеленского и Келлога: Украина готова к сильной сделке

Переговоры Зеленского и Келлога: Украина готова к сильной сделке

19:40Политика
Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

19:32Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист

Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины

"Уговоры не сработают": чеченский сын Кристины Орбакайте отвергнул ее

"Уговоры не сработают": чеченский сын Кристины Орбакайте отвергнул ее

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

Последние новости

20:59

Сороконожка в доме - опасность или польза?

20:44

Как помочь Украине и укрепить безопасность Европы: в Польше озвучили план

20:31

Один из них абсолютно плохой: названы два сценария развития войны в УкраинеВидео

20:22

Можно ли есть с ножа: священник расставил все точки над "і"Видео

20:21

На низком старте: Анн Кошмал показала подготовку к рождению малыша

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости УкраиныРост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины
20:07

40 дней: популярная украинская модель-молчунья сообщила о трагедии в семьеВидео

19:46

Сколько Украина продержится без помощи США: СМИ опубликовали тревожный прогноз

19:40

Переговоры Зеленского и Келлога: Украина готова к сильной сделкеВидео

19:32

Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

Реклама
19:16

Где число 68 на картинке: загадка на 7 секунд для самых смелых умников

19:11

Третья жена Остапчука озвучила диагноз новорожденного сына

19:10

Чего хочет Трамп от Украинымнение

19:08

Приметы и советы фэн-шуй: почему нельзя спать головой к окну

18:57

Путин и Трамп хотят "убрать" Зеленского: кого РФ видит президентом Украины

18:50

Россия усилит ракетные удары по Украине: эксперт предупредил об опасности

18:43

Не спешите выбрасывать: что можно сделать из черствого хлеба

18:09

Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

18:04

Путиниста Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы

18:00

В США готовят новый тайный план в отношении Украины и ее территорий: что известноВидео

17:52

Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

Реклама
17:45

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостВидео

17:32

Ликвидирована "жирная" цель: в ГУР раскрыли детали подрыва авто в Бердянске

17:29

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

17:07

Как проехать на авто миллион километров: водителям рассказали о 3 секретах

16:50

"Разнесло": округлившаяся Ани Лорак ошеломила фанатов своим видом

16:45

Секрет раскрыт: для чего на самом деле в Запорожце люк в полуВидео

16:36

Трамп попытается устранить Путина при одном условии - ГорбачВидео

16:31

Как быстро сварить горох - лайфхаки для идеального пюре

16:24

Почему бойлер долго греет воду: эксперт назвал неочевидную причинуВидео

16:22

Романтика: жена Пескова ухлестывает за вдовцом Заворотнюк

16:10

"США разочарованы, Киеву надо ослабить свою позиции": у Трампа выдали новые заявления

16:00

"Укргаздобыча" наносит государству многомиллионные убытки при закупке китайских труб, — Митрохин

16:00

Как проверить мед - простые способы определить подделку

15:33

"Очень классно прожили": Анна Ризатдинова разоблачила роман с Сергеем Мельником

15:31

Десятки взрывов в разных регионах: новые детали уникальной операции ГУР в России

15:30

От 20 до 100 тысяч гривен: какие украинцы получат финансовую помощь в феврале

15:25

Большинство забывает: почему нужно замачивать рис перед приготовлениемВидео

15:14

Популярный украинский певец вступил в ряды ВСУ: "Служу нашему народу"

15:02

Вся в траурно-черном: Елена Зеленская удивила украинцев темным образомФото

15:00

Как избавиться от мышиного запаха - действенные средства для дома

Реклама
14:59

"В 2025-м будет режим прекращения огня": Буданов сделал громкое заявлениеВидео

14:41

В комнате станет намного теплее: как почистить батареи отопления от пыли

14:40

Никита Пресняков срочно обратился к поклонникам и заговорил о банкротстве

13:59

Зеленскому дали час на подписание договора о редкоземельных металлах - NBC

13:52

Могут ли штрафовать водителей за электронные права в Дії: окончательный ответ

13:41

Из-за трактора погибла королева красоты

13:37

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

13:04

Стиральная машинка прыгает: секретное решение, как избавиться от шума и вибраций

13:02

"Очень грустит": Владимир Зеленский сделал редкое заявление о сыне

12:59

Головокружительная математическая головоломка: только единицы найдут ответ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять