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Двухнедельный шторм подходит к концу: Украину скоро атакует новая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
19 февраля 2025, 02:42
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Новая магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие.
магнитная буря
Известна дата новой магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину "трусит" затяжная магнитная буря. Она холодно уже почти 2 недели. Об этом сообщает meteoagent.

8 февраля магнитная буря была 4-балльной. Уже на следующий день она выросла почти до 7-ми баллов. 11 февраля её мощность снизилась до 5-ти баллов.

видео дня

Ожидалось, что магнитная буря пойдет на спад, но 12-17 февраля ее мощность была на высоком уровне - почти 7 баллов. 18 февраля она опустилась до 5-ти баллов. Ожидается, что 19-20 февраля магнитная буря будет на уровне 3-х баллов.

Однако расслабляться еще рано. 26 февраля Украину атакует новая 4-балльная магнитная буря.

магнитная буря
Известна дата новой магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С. Сообщается, что 19 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 136 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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