"Невозможно дышать из-за запаха гари": Киев накрыло облако пыли и грязного воздуха

Киев вошел в ТОП-20 городов в мире с наиболее загрязненным воздухом.

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В Киеве превышены нормы загрязнения воздуха / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязненности воздуха и повышенной концентрации пыли

Столица Украины на 19-м месте в мировом рейтинге загрязнения

В Киеве утром 13 февраля зафиксировано значительное загрязнение воздуха - концентрация вредных частиц повышена. Об этом сообщила городская администрация в Telegram.

"Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", - пояснили в КГГА. видео дня

Чем опасна пыльная буря / Инфографика: Главред

"Со вчерашнего вечера (12 февраля - ред.) невозможно дышать из-за запаха гари", - сообщили Главреду жители столицы.

"Такое ощущение, что запах гари прямо в квартире, хотя все двери и окна закрыты. Гарь, как от торфяников, если честно. Точно тот же запах", - рассказала еще одна жительница.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна

ограничить пребывание на улице

пить много воды

включить очиститель воздуха на максимум

Согласно данным сервиса Iqair, текущий уровень загрязнения в столице оценивается как "нездоровый для чувствительных групп": концентрация PM2.5 превышает годовой рекомендованный показатель ВОЗ в 9,7 раз.

На данный момент Киев занимает 19-е место в мировом рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом.

Погода в Украине - последние новости

Главред со ссылкой на Укргидрометцентр рассказывал, какой будет погода в феврале. Вероятно, она будет теплее, чем обычно.

К слову, зима возвращается на наши просторы - Украину накроет 15-градусный мороз, также в некоторых регионах будет сыпать снег.

В то же время синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на День святого Валентина. В пятницу, 14 февраля, во всех областях предполагается +1...+6 градусов, однако уже в субботу в Украину снова придут холода.

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Что такое IQAir? IQAir - это международный сервис, который специализируется на мониторинге качества воздуха и производстве систем очистки воздуха. Компания была основана в 1963 году в Германии, а с 1982 года ее штаб-квартира находится в Швейцарии. IQAir предоставляет инновационные решения для улучшения качества воздуха как в помещениях, так и на открытом воздухе, пишет Википедия.

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