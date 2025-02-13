"Невозможно дышать из-за запаха гари": Киев накрыло облако пыли и грязного воздуха

О чем речь:
- Киевлян предупредили о высоком уровне загрязненности воздуха и повышенной концентрации пыли
- Столица Украины на 19-м месте в мировом рейтинге загрязнения
В Киеве утром 13 февраля зафиксировано значительное загрязнение воздуха - концентрация вредных частиц повышена. Об этом сообщила городская администрация в Telegram.
"Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", - пояснили в КГГА.видео дня
"Со вчерашнего вечера (12 февраля - ред.) невозможно дышать из-за запаха гари", - сообщили Главреду жители столицы.
"Такое ощущение, что запах гари прямо в квартире, хотя все двери и окна закрыты. Гарь, как от торфяников, если честно. Точно тот же запах", - рассказала еще одна жительница.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна
- ограничить пребывание на улице
- пить много воды
- включить очиститель воздуха на максимум
Согласно данным сервиса Iqair, текущий уровень загрязнения в столице оценивается как "нездоровый для чувствительных групп": концентрация PM2.5 превышает годовой рекомендованный показатель ВОЗ в 9,7 раз.
На данный момент Киев занимает 19-е место в мировом рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом.
Погода в Украине - последние новости
Главред со ссылкой на Укргидрометцентр рассказывал, какой будет погода в феврале. Вероятно, она будет теплее, чем обычно.
К слову, зима возвращается на наши просторы - Украину накроет 15-градусный мороз, также в некоторых регионах будет сыпать снег.
В то же время синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на День святого Валентина. В пятницу, 14 февраля, во всех областях предполагается +1...+6 градусов, однако уже в субботу в Украину снова придут холода.
Больше новостей о погоде:
- Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи
- "Мороз будет прыгать": синоптик назвала области, где будет холоднее всего
- В Украину вернется снег, но мороз ослабнет: названа дата потепления
Что такое IQAir?
IQAir - это международный сервис, который специализируется на мониторинге качества воздуха и производстве систем очистки воздуха. Компания была основана в 1963 году в Германии, а с 1982 года ее штаб-квартира находится в Швейцарии. IQAir предоставляет инновационные решения для улучшения качества воздуха как в помещениях, так и на открытом воздухе, пишет Википедия.
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