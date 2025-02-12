В Украине потеплеет, но вскоре выпадет снег – погода на День святого Валентина

В пятницу, 14 февраля, по всем областям предполагается +1…+6 градусов, но так будет недолго.

https://glavred.info/synoptic/v-ukraine-potepleet-no-vskore-vypadet-sneg-pogoda-na-den-svyatogo-valentina-10638962.html Ссылка скопирована

В Украине потеплеет, но вскоре выпадет снег / фото: pexels

Вы узнаете:

Погода в ближайшие дни по прогнозу Натальи Диденко

Погода от Укргидрометцентра

Температурные рекорды

В четверг, 13 февраля, в Украине немного потеплеет. Днем температура повысится до 0…+4 градусов. Только в восточных областях будет −1…−3 градуса, но ночью еще ожидается −6…−12 градусов. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в четверг, во всех областях осадков не ожидается, а вот в течение пятницы-субботы атмосферные фронты принесут снег.

видео дня

В пятницу, 14 февраля, по всем областям предполагается +1…+6 градусов. Но так будет недолго. Уже в субботу в Украину снова придут холода.

В Киеве 13 февраля без осадков, в ближайшую ночь −6…−8 градусов, завтра днем около нуля. В пятницу в столице днем потеплеет до +1…+3 градуса, пойдет снег.

В субботу еще будет снег ночью и утром, но температура воздуха в Киеве начнет снижаться.

"Словом, морозы все равно закончатся, а весна обязательно придет. Календарная - уже через две с хвостиком недели" , - напоминает Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине в четверг, 13 февраля, без осадков, ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 15° мороза, на Закарпатье и в Крыму 1-6° мороза. Днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях 0-5° тепла.

В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 13 февраля

Прогноз погоды на 13 февраля / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 февраля

Прогноз погоды на 14 февраля / Фото: meteo.gov.ua

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 13 февраля в Киеве была зафиксирована в 1995 году и составила 10,2° тепла, самая низкая ночью - 29,1° ниже нуля в 1911 году.

В пятницу, 14 февраля, в западных, днем и в северных областях небольшой снег, мокрый снег. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 3-8° мороза, на Левобережье 8-13° мороза. Днем от 1° мороза до 4° тепла, в южных областях и в Крыму 3-8° тепла.

В западных и северных областях на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве днем небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

Погода в Украине 12 февраля будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что до конца места будет доминировать прохладная погода. 13-15 февраля ожидается потепление, но на следующей неделе снова ударит похолодание. В то же время не следует ожидать сверхсильных морозов.

Вас также заинтересует:

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред