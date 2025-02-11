В Украину вернется снег, но мороз ослабнет: названа дата потепление

Погода в Харькове будет одной из самых холодных. Там ожидается сильный мороз.

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Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 12 февраля

Где температура воздуха опустится до -12 градусов

Когда в Украину вернется снег

Погода в Украине 12 февраля будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что до конца места будет доминировать прохладная погода. 13-15 февраля ожидается потепление, но на следующей неделе снова ударит похолодание. В то же время не следует ожидать сверхсильных морозов.

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Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -11 градусов. Холоднее всего будет на территории Луганской, Харьковской и Сумской областей. Днем ожидается -2...-6 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье. Там температура воздуха повысится до +7 градусов.

С 14 февраля в Украину начнет возвращаться снег. Он ожидается в западных областях.

Погода 12 февраля

В Украине 12 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На территории северо-восточных областей ожидается гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный и северо-восточных со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12° мороза, в Крыму 1-6° мороза; днем 0-5° мороза, на западе и юге страны от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -10

По данным meteoprog, 12 февраля в Украине будет холодным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -10...-2 градусов.

Погода 12 февраля в Киеве

В Киеве 12 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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