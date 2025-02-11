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"Мороз будет прыгать": синоптик назвала области, где будет холоднее всего

Виталий Кирсанов
11 февраля 2025, 14:55
152
С пятницы, 14-го февраля, начиная с западных областей Украину накроют атмосферные фронты, которые принесут снег.
погода
Синоптик назвала области, где будет холоднее всего / Фото: facebook.com/tala.didenko

Вы узнаете:

  • Какая погода в Украине будет в ближайшие дни
  • Погода 13-15 февраля в Украине

В среду, 12 февраля, на погоду в Украине все еще будет влиять антициклон. Именно поэтому осадков в виде снега не стоит ожидать.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"Мороз в ближайшее время будет прыгать и маскироваться под ласкового, но вы не верьте. Потому что все равно до конца месяца, по крайней мере по предварительным прогнозам, будет доминировать холодная погода", - отметила Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью прогнозируется от -5 до -11 градусов, самые холодные области - Луганская, Харьковская, Сумская. А вот днем в среду ожидается от -2 до -6 градусов. В то же время на юге Украины и в западных областях будет ощутимо теплее, до +3 градуса, а на Закарпатье до +7 градусов.

В Киеве завтра будет сухо и морозно. Столбик термометра ночью будет показывать до -9 градусов, а днем -2 градуса.

По данным Диденко, 13-15 февраля в Украине действительно немного повысится температура воздуха.

А уже с пятницы, 14-го февраля, начиная с западных областей Украину накроют атмосферные фронты, которые принесут снег.

"Все мечтатели о снеге и снежках могут уже порадоваться. Зима продолжается, мороз будет преобладать, что логично зимой, как ни говорите, снег - будет", - написала она.

По данным Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине средняя температура днем будет -4°…-2°, ночью -8°…-10°. А 13 февраля в Украине днем будет 0°…-2°, ночью -7°…-9°.

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля
Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине на 13 февраля
Прогноз погоды в Украине на 13 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние прогнозы

Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

Погода в Украине в ближдайшее время будет еще морознее. Как рассказала в интервью Главреду синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха, с 15 февраля в Украину придет атмосферный фронт со снегопадом.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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