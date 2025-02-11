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Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

Мария Тупик
11 февраля 2025, 10:17
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Когда в Украине пройдут снегопады рассказала Главреду синоптик.
Погода в Украине
Погода в Украине на неделю / pixabay

Погода в Украине в ближдайшее время будет еще морознее. Как рассказала в интервью Главреду синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха, с 15 февраля в Украину придет атмосферный фронт со снегопадом.

"Сейчас на территории Украины сохраняется морозная погода, которая вызвана полем высокого давления. Также в Украину поступает арктический воздух с северо востока. Поэтому в ближайшие несколько суток будет держаться морозная погода: ночью температура будет от -6 до -12 мороза, а в Карпатах до -15. Днем в большинстве областей нашей страны будет также мороз, но немного меньше. Следует ожидать от 0 до -6. На западе и юге Украины будет от +4 тепла до -2 мороза. Теплее всего будет на Закарпатье - днем +3 - +8", - отметила синоптик.

Сколько продлятся морозы в Украине

"Морозы в Украине точно продлятся до конца этой недели, возможно они будут и в начале следующей недели. Сильных колебаний температуры не будет, но морозы останутся", - добавила Птуха.

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Погода в Украине на 13 февраля
Погода в Украине на 13 февраля - когда будет самая холодная ночь / Укргидрометцентр

Когда придут снегопады в Украину

"До пятницы (14 февраля - ред.) снега и осадков мы не ожидаем, а вот с 14-15 февраля будет проходить атмосферный фронт, из-за которого в западных и северных областях днем может быть снег. Кроме того, 15 февраля снег можно будет увидеть в большинстве областей Украины. Снегопад будет не слишком интенсивный, ведь ожидается достаточно сухая погода. Снежный покров добавится, как мы говорим: "белые краски в пейзаже", но максимум до 4 сантиметров", - добавила синоптик.

Погода в Украине - последние прогнозы

Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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