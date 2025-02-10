Влупит -15 градусов и появится снег: Украину атаковало сильное похолодание

Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -8 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 11 февраля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 11 февраля

Где температура воздуха опустится до -15 градусов

Когда в Украину вернется снег

Погода в Украине 11 февраля будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 11 февраля ночью температура воздуха опустится до -12 градусов. Днем ожидаются морозы -2...-6 градусов. На юге и Закарпатье будет теплее. Там температура воздуха может повыситься до +3...+7 градусов.

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В ближайшие дни еще продержится мороз. Первый снег ожидается в конце недели.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля / фото: ventusky

Погода 11 февраля

В Украине 11 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На территории северо-восточных областей ожидается гололедица. В этот день ветер будет восточный и северо-восточных со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12°, в Карпатах 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -10

По данным meteoprog, 11 февраля в Украине будет холодным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -10...-2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля / фото: meteoprog

Погода 11 февраля в Киеве

В Киеве 11 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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