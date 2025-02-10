Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

В ближайшее время Украина окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра.

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В Украину идут морозы и снег / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Ждать ли снега и мороза в феврале

Какой будет погода в Киеве в последний месяц зимы

Погода в Украине будет меняться, так как страна попала в холодную тыловую часть циклона Julian. В ближайшие 10 дней аномально теплая и бесснежная погода постепенно сменится классической зимней, с умеренными морозами, местами со снегопадами и метелью.

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует существенное снижение температуры. В некоторых регионах выпадет снег.

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До 16 февраля погоду в центральной части страны будет определять мощный антициклон, который принесет холодный и сухой воздух. В этот период установится спокойная зимняя погода, однако без существенных осадков, пишет ТСН.

Синоптик отметил, что отсутствие снега и дефицит влаги могут повлечь за собой преждевременное начало пожароопасного сезона.

Погода на сегодня

В понедельник, 10 февраля, на всей территории Украины ударили морозы. Местами температура воздуха опустилась до -8 градусов. Днем температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.

На Харьковщине, Луганщине и Донбассе днем ожидается до 3 градусов мороза.

Погода в Украине 10 февраля / meteo.gov.ua

Погода на завтра

Ночью 11 февраля на большей территории Украины столбики термометров опустятся до -7 градусов.

В Днепропетровской области будет немного теплее - около 3 градусов мороза.

Днем ожидаются небольшие морозы - от -1 до -3. На Закарпатье потеплеет до +4 градусов.

Погода в Украине 11 февраля / meteo.gov.ua

Погода в Киеве

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что над Скандинавским полуостровом в ближайшие дни сформируется молодой антициклон, способствующий распространению холодных воздушных масс на более южные широты. В результате Украина окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра. Температура воздуха постепенно снизится на 3 – 6 градусов.

Погода в Киеве в течение месяца будет достаточно комфортной и практически без осадков. Лишь 23 февраля возможен дождь, а 26 числа – снег.

Температура воздуха ожидается в пределах -1…+5 °С днем и -1…-7 °С ночью.

Погода на месяц - какой будет погода в Украине в феврале

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в феврале зима напомнит о себе ощутимым похолоданием, усилением ветра и снегопадами.

"В период с 4 февраля до конца первой декады сохранится тенденция постепенного снижения температуры воздуха ночью до -5...-12°С, днем до -5...+1°С. Холоднее всего будет в период с 8 по 10 февраля", — рассказал синоптик.

По его прогнозу, в Украине ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег. Снежный покров будет незначительным.

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, синоптик дал прогноз погоды неделю в Украине. В ближайшие несколько дней будет преобладать сухая и прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине ожидаются морозы от -5 до -10 градусов ночью из-за доминирования антициклона. На Закарпатье будет теплее всего - до +5+7 градусов, осадков не предвидится.

Тем временем в Украине не исключены аварийные отключения света из-за сильного похолодания, которое накрыло страну во вторую неделю февраля.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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