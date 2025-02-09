"Морозы продолжаются": где в Украине 10 февраля будет холоднее и теплее всего

По словам Диденко, от донимающего холода можно укрыться на Закарпатье. Там будет теплее всего в Украине, - до +5+7 градусов.

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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине / УНИАН

Кратко:

Продолжится доминирование антициклона

Холоднее всего будет на севере и северо-востоке

В Киеве 10 февраля осадков не предвидится

В Украине в понедельник, 10 февраля, ожидаются морозы от -5 до -10 градусов ночью из-за доминирования антициклона. На Закарпатье будет теплее всего - до +5+7 градусов, осадков не предвидится. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

В частности, продолжится доминирование антициклона, ветер умеренный восточных направлений, метеорологическая стабильность и типичный умеренный мороз.

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"Морозы продолжаются. Ближайшей ночью предполагается в Украине -5-10 градусов", - отметила в своем посте Наталья Диденко.

Также синоптик сообщила, что "из-за доминирования антициклона - области высокого атмосферного давления" - осадков не предвидится.

По словам Диденко, ветер будет восточных направлений, небольшой или умеренный.

Днем в понедельник, холоднее всего будет на севере и северо-востоке, -3-7 градусов.

В центральных и восточных областях, по прогнозу Диденко на уровне -1 -5 градусов. В южной части около нуля. А в западных областях 0+3 градуса.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Также, по словам Диденко, от донимающего холода можно укрыться на Закарпатье. Там будет теплее всего в Украине, - до +5+7 градусов.

В Киеве 10 февраля осадков не предвидится: "Ночью -9-11, днем -3-5 градусов".

"В дальнейшем в Украине – синоптическая скука и метеорологическая стабильность, сухо и "минусы". Какой-то снег появится через неделю, после 16 февраля. О потеплении пока речь не идет, типичный умеренный мороз или морозец", - добавила она.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

По данным Укргидрометцентра, завтра, 10 февраля, в Украине ожидается день контрастов. В некоторых регионах днем будет стоять мороз, а на Закарпатье наоборот, будет тепло, до +8°.

На дорогах восточных, большинства центральных и Сумской областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11°, в Карпатах 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 9-11° мороза, днем 4-6° мороза.

Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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