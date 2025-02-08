Украину скуют морозы: где влупит -11 градусов

Погода в Закарпатской области будет самой теплой. Там не ожидается мороз.

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Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 9 февраля

Где температура воздуха опустится до -11 градусов

Где ожидают гололедицу

Погода в Украине 9 февраля будет очень холодной и морозной. Синоптики прогнозируют гололедицу во многих областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что ночью будут усиливаться морозы, но днем будет около нуля градусов. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -10 градусов. На выходных будут сильные порывы ветра в южных областях. В то же время погода будет преимущественно сухой и солнечной.

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Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото: ventusky

Погода 9 февраля

В Украине 9 февраля будет облачно с прояснениями. В Крыму прогнозируют снег. На территории северных, восточных и центральных областей ожидается гололедица. В этот день ветер будет северо-восточных со скоростью 5-10 м/с. В Приазовье ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 6-11° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -10

По данным meteoprog, 9 февраля в Украине будет холодным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +1...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -10...-3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото: meteoprog

Погода 9 февраля в Киеве

В Киеве 9 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 3-5° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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