Штормовые порывы ветра и морозы: украинцев предупредили об опасной погоде

Температура воздуха будет опускаться еще ниже в минусы. Также несколько областей накроют штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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Погода в Украине - будут штормовые порывы ветра и морозы/ УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в выходные, 8-9 февраля

В каких областях будут более сильные морозы, а где будет сильный ветер

Погода в Украине в выходные, 8 и 9 февраля, будет без осадков, но с более сильными ночными морозами. Днем температура воздуха будет близкой к нулю градусов.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Также она отметила, что ожидается высокое атмосферное давление, которое может вызвать головные боли, но в то же время будет появляться больше прояснений и будет солнечно.

видео дня

"Ближайшей ночью и в ночь на воскресенье в Украине предполагается -4...-10 градусов, а в течение дня 8 и 9 февраля температура воздуха будет колебаться около нуля, в восточных областях будет холоднее, -1...-4 градуса", - отметила Диденко.

Она рассказала, что ветер в субботу-воскресенье будет восточных направлений, умеренный. Однако на юге, в Приазовье, а также завтра еще и на Волыни и Ровенской области вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Украине 8-9 февраля/ Facebook Диденко

Погода в Украине 8 февраля/ meteoprog

Погода в Украине 9 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

В Киеве 8 и 9 февраля будет преобладать антициклональный характер погоды - будет сухо, даже солнечно. Ночью ожидается мороз до -7...-10 градусов, а днем будет в пределах 0-2 градусов мороза.

"На следующей неделе погода существенно не изменится - антициклон, без осадков, морозные ночи, прохладный день. Но часто - с солнцем", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Циклон и антициклон - какая разница/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что антициклон накрывает Украину - синоптик назвала даты мощных морозов. Морозы в несколько следующих дней могут достичь отметки -3...-9 градусов.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает стужа - где температура воздуха упадет до -9 градусов. Погода в Украине будет преимущественно сухой, но местами ожидается снег.

Напомним, Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря. Ожидается, что эта магнитная буря будет "трясти" страну еще несколько дней.

Также сообщалось, что морозы усилятся, будет -12 градусов - Украину накрывает антициклон Elvira. Синоптик рассказал, в каких областях будет холоднее всего и стоит ли ожидать осадков.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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