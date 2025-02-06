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Украину накрывает холодина: где температура воздуха упадет до -9 градусов

Ангелина Подвысоцкая
6 февраля 2025, 19:38
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Погода в Украине будет преимущественно сухой, но местами ожидается снег.
погода
Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 7 февраля
  • Где температура воздуха опустится до -9 градусов
  • Где ожидаются снег и гололед

Погода в Украине 7 февраля будет холодной. Синоптики прогнозируют снег и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в ближайшие дни ожидается сухая погода. Ожидается умеренный мороз - до -3...-9 градусов. Временами может быть порывистый ветер. В дальнейшем в Украине будет сухо и прохладно.

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Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 7 февраля
Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: ventusky

Погода 7 февраля

В Украине 7 февраля будет облачно. В Крыму прогнозируют снег. На дорогах ожидается гололедица. В этот день ветер будет северо-восточных со скоростью 5-10 м/с. На юго-востоке ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -9

По данным meteoprog, 7 февраля в Украине будет холодным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до 0...+5 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -9...-2 градусов.

погода 7 февраля
Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: meteoprog

Погода 7 февраля в Киеве

В Киеве 7 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 7 февраля
Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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