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Европу накроет мощный антициклон Elvira: какая погода будет в Украине

Виталий Кирсанов
5 февраля 2025, 13:53
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Температура воздуха ближайшей ночью будет -3...-8 градусов, а завтра днем столбики термометров покажут от 3 мороза до 2 градусов тепла.
погода
Европу накроет мощный антициклон Elvira / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая погода будет в Украине 6 февраля
  • Диденко дала совет автомобилистам

В четверг, 6 февраля, мощный антициклон Elvira с центром над Северным морем обусловит сухую погоду практически во всей Европе. Благодаря ему влажный циклон с атмосферными фронтами отойдет далеко в Атлантику и за Скандинавию. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В Украине также в четверг будет преобладать погода без существенных осадков, только хвост атмосферного фронта окклюзии вызовет небольшой снег в западных областях", - говорит синоптик.

видео дня

В Крыму, по ее данным, также возможен снег и мокрый снег из-за влияния циклона с юго-востока.

Температура воздуха ближайшей ночью будет -3...-8 градусов, а завтра днем столбики термометров покажут от 3 мороза до 2 градусов тепла.

Ветер завтра будет умеренный, на юге и востоке Украины возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

"На дорогах окрепла гололедица - будьте внимательны к своей обуви, автомобильным шинам, правилам перехода дороги и скорости движения", - предупредила Наталья Диденко.

погода
Движение антициклона Elvira / Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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