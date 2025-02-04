Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Синоптик сказала, когда в Украине температура воздуха еще больше опустится в минуса, и в каких областях будет наиболее холодная погода.

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Погода в Украине - морозы усилятся/ УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине усилятся морозы

В каких областях будет идти снег

Погода в Украине скоро может стать еще холоднее - ожидаются более сильные морозы. С 7 февраля столбики термометров будут показывать температуру -3...-8 градусов ночью и 0...+2 градуса днем.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что от названной даты погоду в нашем государстве будет определять мощный антициклон с севера.

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"С 7-го февраля погоду Украины будет определять мощный антициклон с севера. Это означает, что осадки маловероятны, станет больше прояснений, а это прогностический признак того, что ночью морозы окрепнут, до -3...-8 градусов, однако днем будет теплеть до 0...+2 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Украине 5 февраля

Также синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в среду, 5 февраля. Она отметила, что в этот день погодные условия не претерпят особых изменений. Температура воздуха ближайшей ночью составит 0...-5 градусов, завтра днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ветер ожидается северных направлений, умеренный, временами порывистый.

"Завтра над северо-востоком Украины будет крутиться маломасштабный циклончик, он обусловит снег в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Также небольшой снег пройдет местами в западных областях. Однако на остальной территории Украины 5-го февраля - без существенных осадков", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 5 февраля/ Facebook Диденко

Погода в Украине 5 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве 5 февраля

Согласно прогнозу синоптика, в Киеве в среду ожидается ночью -1...-3 градуса, днем около нуля. Без осадков. На дорогах местами будет гололедица.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что снег будет засыпать Украину, будут морозы - синоптик назвала дату похолодания и осадков. В Украине сильнее похолодает, в некоторых регионах ожидается выпадение снега.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает сильное похолодание - стало известно, когда в регионы вернутся снегопады. Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха может упасть до -11 градусов. Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в течение ближайшей недели, с 3 по 8 февраля.

Напомним, в Украину идет снег и мороз - прогноз погоды на неделю 4-7 февраля. В Украину зайдет воздух арктического происхождения, что спровоцирует снижение температуры воздуха.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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