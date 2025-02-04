В Украину идет снег и мороз: прогноз погоды на неделю 4-7 февраля

В Украину зайдет воздух арктического происхождения, что спровоцирует снижение температуры воздуха.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-idet-sneg-i-moroz-prognoz-pogody-na-nedelyu-4-7-fevralya-10636511.html Ссылка скопирована

Погода на неделю 4-7 февраля: прогноз Укргидрометцентра / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине до 7 февраля

В каких регионах синоптик прогнозирует снег

Погода в Украине до конца текущей рабочей недели - до 7 февраля - будет зимней. В страну зайдет воздух арктического происхождения. Местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха снизится.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник местами в Украине, кроме большинства южных областей, а в среду в северо-восточных, восточных областях, Карпатах и ​​Прикарпатье, в четверг в юго-восточной части ожидается небольшой снег.

видео дня

На востоке и юго-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 6-13° мороза, днем ​​0-5° мороза.

Погода на сегодня в Киеве

4 февраля по территории Киева и области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем ​​- от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве ночью 1-3° мороза, днем ​​- около 0°.

Погода в Украине 4 февраля / facebook.com/UkrHMC

Погода Украине - прогнозы

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что февраль начался похолоданием и снегом. В ночные часы будут "минусы" - 1-4 градуса мороза. В течение дня температура воздуха повысится до +2 градусов.

В дальнейшем температура воздуха будет снижаться. С 19 февраля есть вероятность усиления морозов.

Ранее Главред писал, что Украину накрывает сильное похолодание - стало известно, когда в регионы вернутся снегопады. Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха может упасть до -11 градусов. Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на протяжении ближайшей недели, с 3 по 8 февраля.

Другие новости:

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред