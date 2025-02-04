В Украину идет снег и мороз: прогноз погоды на неделю 4-7 февраля

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине до 7 февраля
- В каких регионах синоптик прогнозирует снег
Погода в Украине до конца текущей рабочей недели - до 7 февраля - будет зимней. В страну зайдет воздух арктического происхождения. Местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха снизится.
Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник местами в Украине, кроме большинства южных областей, а в среду в северо-восточных, восточных областях, Карпатах и Прикарпатье, в четверг в юго-восточной части ожидается небольшой снег.
На востоке и юго-востоке страны на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 6-13° мороза, днем 0-5° мороза.
Погода на сегодня в Киеве
4 февраля по территории Киева и области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.
В Киеве ночью 1-3° мороза, днем - около 0°.
Погода Украине - прогнозы
Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что февраль начался похолоданием и снегом. В ночные часы будут "минусы" - 1-4 градуса мороза. В течение дня температура воздуха повысится до +2 градусов.
В дальнейшем температура воздуха будет снижаться. С 19 февраля есть вероятность усиления морозов.
Ранее Главред писал, что Украину накрывает сильное похолодание - стало известно, когда в регионы вернутся снегопады. Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха может упасть до -11 градусов. Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на протяжении ближайшей недели, с 3 по 8 февраля.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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