Будет скользко и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -4 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 4 февраля

Где температура воздуха опустится до -13 градусов

Где ожидаются снегопады и гололедица

Погода в Украине 4 февраля будет холодной. Синоптики прогнозируют снегопады и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что февраль начался похолоданием и снегом. В ночные часы будут "минусы" - 1-4 градуса мороза. В течение дня температура воздуха повысится до +2 градусов.

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В дальнейшем температура воздуха будет снижаться. С 19 февраля есть вероятность усиления морозов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / фото: ventusky

Погода 4 февраля

В Украине 4 февраля будет облачно. Синоптики прогнозируют снег. В юго-восточных и восточных областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 4 февраля в Украине будет холодной. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +2...+5 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -4...+2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / фото: meteoprog

Погода 4 февраля в Киеве

В Киеве 4 февраля будет облачно. Синоптики в этот прогнозируют небольшой снег. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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