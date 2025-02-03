Украина под атакой затяжной магнитной бури: когда ворвется новый шторм

Что узнаете:
- Как магнитная буря влияет на человека
- Когда будет пик следующей магнитной бури
- Когда закончится магнитная буря
Украину атаковала новая магнитная буря. Она сильно затягивается. Об этом сообщает meteoagent.
Магнитная буря началась 29 января и ударила с 3-балльной мощностью. Уже на следующий день ее сила увеличилась до 5-ти баллов. 1 февраля ударила 6-балльная буря, после чего она вновь опустилась до 5-ти баллов.
Ожидается, что 3-5 февраля магнитная буря будет на уровне 4-х баллов. 6-8 февраля она будет 3-балльной, после чего опустится до минимума.
Новая магнитная буря накроет страну 12 февраля. Она будет "трусить" регионы целых 5 дней.
По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 8 вспышек класса С и М. Сообщается, что 3 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 80 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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