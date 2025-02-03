Украина под атакой затяжной магнитной бури: когда ворвется новый шторм

Мощность магнитной бури выросла почти до 7-ми баллов.

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Украина под атакой мощной магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Она сильно затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась 29 января и ударила с 3-балльной мощностью. Уже на следующий день ее сила увеличилась до 5-ти баллов. 1 февраля ударила 6-балльная буря, после чего она вновь опустилась до 5-ти баллов.

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Ожидается, что 3-5 февраля магнитная буря будет на уровне 4-х баллов. 6-8 февраля она будет 3-балльной, после чего опустится до минимума.

Новая магнитная буря накроет страну 12 февраля. Она будет "трусить" регионы целых 5 дней.

Украина под атакой мощной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 8 вспышек класса С и М. Сообщается, что 3 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 80 солнечных пятен.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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