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Украина под атакой затяжной магнитной бури: когда ворвется новый шторм

Ангелина Подвысоцкая
3 февраля 2025, 05:55
1551
Мощность магнитной бури выросла почти до 7-ми баллов.
магнитная буря
Украина под атакой мощной магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Она сильно затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась 29 января и ударила с 3-балльной мощностью. Уже на следующий день ее сила увеличилась до 5-ти баллов. 1 февраля ударила 6-балльная буря, после чего она вновь опустилась до 5-ти баллов.

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Ожидается, что 3-5 февраля магнитная буря будет на уровне 4-х баллов. 6-8 февраля она будет 3-балльной, после чего опустится до минимума.

Новая магнитная буря накроет страну 12 февраля. Она будет "трусить" регионы целых 5 дней.

магнитная буря
Украина под атакой мощной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 8 вспышек класса С и М. Сообщается, что 3 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 80 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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