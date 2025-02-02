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Влупит 9-градусный мороз: Украину накрывает холодина со снегом

Ангелина Подвысоцкая
2 февраля 2025, 19:46
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Погода в Луцке будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 3 февраля
  • Где температура воздуха опустится до -9 градусов
  • Где ожидаются снегопады и дождь

Погода в Украине 3 февраля будет холодной. Синоптики прогнозируют осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что температура воздуха 3 февраля опустится до -4 градусов. Во многих областях синоптики прогнозируют снег и дождь.

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В западных областях будут сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. В течение недели температура воздуха продолжит падать.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 3 февраля
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: ventusky

Погода 3 февраля

В Украине 3 февраля будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь на юге и юго-востоке. В других областях будет небольшой снег. Ожидается налипание слякоти, на дорогах будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, в южной части, днем в Украине от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 3 февраля в Украине будет холодной. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +2...+5 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до -3...+2 градусов.

погода 3 февраля
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: meteoprog

Погода 3 февраля в Киеве

В Киеве 3 февраля будет облачно. Синоптики в этот прогнозируют небольшой снег. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 3 февраля
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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