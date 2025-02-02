Влупит 9-градусный мороз: Украину накрывает холодина со снегом

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 3 февраля
- Где температура воздуха опустится до -9 градусов
- Где ожидаются снегопады и дождь
Погода в Украине 3 февраля будет холодной. Синоптики прогнозируют осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что температура воздуха 3 февраля опустится до -4 градусов. Во многих областях синоптики прогнозируют снег и дождь.
В западных областях будут сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. В течение недели температура воздуха продолжит падать.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 3 февраля
В Украине 3 февраля будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь на юге и юго-востоке. В других областях будет небольшой снег. Ожидается налипание слякоти, на дорогах будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, в южной части, днем в Украине от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 2-7° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -3
По данным meteoprog, 3 февраля в Украине будет холодной. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +2...+5 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до -3...+2 градусов.
Погода 3 февраля в Киеве
В Киеве 3 февраля будет облачно. Синоптики в этот прогнозируют небольшой снег. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.
Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.
К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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