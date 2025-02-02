Украину накрывает сильное похолодание: когда в регионы вернутся снегопады

Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха может упасть до -11 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на неделю 3-9 февраля / фото: Главред

О чем идет речь:

Когда в Украине ударит -11 градусов

Когда в Украину придет похолодание

Где синоптики прогнозируют дожди и снег

Погода в Украине в течение ближайшей недели, с 3 по 8 февраля, будет похолодание. Местами ожидается снег и гололедица на дорогах. На погоду будет влиять холодный арктический воздух. В течение следующих дней температура воздуха будет постепенно снижаться.

На юге страны может быть снег с дождем. Холоднее всего будет в Карпатах, а теплее всего - в Крыму, Приазовье и в Одесской области. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 3 февраля

В понедельник, 3 февраля, ночью в западных, центральных и южных регионах пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, в Одесской области и в Крыму с дождем. Днем неустойчивая погода с мокрым снегом и дождем сохранится в южной половине страны и на Донбассе. В северных и центральных областях ожидается небольшой снег / мокрый снег. Местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с; в Одесской области и западных регионах северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем -1...+4 °С. В Карпатах ночью -3...-8 °С, днем 0...-5 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, в большинстве областей Украины пройдет небольшой, местами умеренный снег / мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...-6 °С, днем -3...+2 °С. В Карпатах ночью предполагается -5...-10 °С, днем -2...-7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 5 февраля

В среду, 5 февраля, ночью в Карпатском регионе, днем в восточных, северных областях и местами в Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег. В остальных регионах страны без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северной четверти, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -3...-8 °С, днем -3...+2 °С. В Карпатах ночью -6...-11 °С, днем -1...-6 °С.

Прогноз погоды в Украине на 5 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине 6 февраля

В четверг, 6 февраля, небольшой снег ожидается в северной части, днем также в западных и восточных областях. На юге и в центре без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -2...-7 °С, днем -2...+3 °С. В Карпатах ночью -6...-11 °С, днем -1...-6 °С.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / фото: Windy

Погода в Украине 7 февраля

В пятницу, 7 февраля, небольшой снег / мокрый снег ожидается в западных и восточных областях страны, в остальных регионах без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, возможен туман. Ветер восточный/юго-восточный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -3...-8 °С, днем -1...+4 °С. В Карпатах ночью -5...-10 °С, днем 0...-5 °С.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / фото: Windy

Погода в Украине 8 февраля

В субботу, 8 февраля, в большинстве областей Украины преимущественно без осадков, лишь ночью местами в западных регионах и на северо-востоке возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный / юго-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В Карпатах ночью -3...-8 °С, днем -1...-4 °С.

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / фото: ventusky

Погода в Украине 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, под влиянием мощного антициклона с северо-востока, в Украине ожидается сухая комфортная погода с переменной облачностью. Ветер восточной четверти, 7 - 12 м/с, в Приазовье и Крыму возможны отдельные порывы, 15 - 17 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -3...-8 °С, днем -3...+2 °С. В Крыму и Одесской области ночью -2...+3 °С, днем 0...+5 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Относительно осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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