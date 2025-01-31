Зима всего на три дня: какой будет погода в Украине в феврале

Вы узнаете:
- Какие дни в феврале будут самыми холодными
- Где в Украине выпадет снег
Погода в Украине в феврале 2025 будет, в основном, солнечной и довольно теплой, как для этого времени года. Небольшие морозы возможны лишь в начале месяца. Такой прогноз погоды озвучила руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
Синоптик рассказала ТСН, что настоящей зимы пока нет. По ее словам, отдельные зимние периоды были в ноябре, декабре и январе, когда температура воздуха опускалась ниже нуля.
"Февраль текущего года начнется сравнительно низкими температурами, потому что в Украину с северо-запада и севера придет арктический воздух. Однако будет преобладать облачная погода, поэтому эти "минусы" мы не очень почувствуем", - сказала синоптик.
С 1 по 6 февраля температура воздуха постепенно снизится до 5-8 градусов мороза. Днем ожидается до 0 до 5 градусов мороза.
"То есть три дня с 4 по 6 февраля будут считаться в этом году "зимними". В дальнейшем возможны колебания температуры, но в целом расчеты за февраль дают нам положительные температурные аномалии", - сказала Голеня.
Прогноз погоды на февраль свидетельствует, что во второй половине месяца будет преобладать солнечная погода, поэтому значительных осадков не прогнозируется. Месяц может быть сухим.
Будет ли снег в феврале?
Синоптик прогнозирует, что снежный покров в феврале вероятен в северных и восточных областях. На остальной территории Украины снег маловероятен. Если он и выпадет, то быстро растает.
Погода в Украине - прогнозы
Как сообщал Главред, синоптик Наталка Диденко сообщает, что в Украину идет настоящая весна. Конец января в Украине будет очень теплым. Температура воздуха может повыситься до +16 градусов.
В Укргидрометцентре прогнозировали, что погода в Украине в феврале будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха ожидается от 3° мороза до 2° тепла, что на полтора-два градуса выше нормы. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы.
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Кто такая Наталья Голеня
Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.
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