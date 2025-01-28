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Украинцев ждет аномально теплый февраль: что прогнозируют синоптики

Анна Ярославская
28 января 2025, 08:45
266
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в последний месяц зимы.
Белка
Прогноз погоды на февраль 2025: что говорят в Укргидрометцентре / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в последний месяц зимы
  • Много ли будет осадков в феврале

Погода в Украине в феврале будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха ожидается от 3° мороза до 2° тепла, что на полтора-два градуса выше нормы. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Синоптик прогнозирует, что месячное количество осадков в феврале ожидается 25-65 мм, что меньше нормы.

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В Укргидрометцентра добавили, что средняя месячная температура воздуха в феврале составляет 0-5° мороза, на юге Одесской области, в Крыму и Закарпатье местами 1-4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 24-39° мороза, на юге Одесской области и в Крыму 15-23° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20° тепла, в Крыму, южных, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами 21-24°, на высокогорье Карпат 9-11° тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 22-67 мм, в Карпатах 74-108 мм.

Погода на сегодня и завтра

На данный момент в Украине фиксируется настоящая весенняя погода. Тепло и сухо будет еще несколько дней.

Только в западных областях 29 января синоптики прогнозируют местами небольшой дождь, ночью в Карпатах с мокрым снегом и порывистым ветром.

Температура воздуха в восточных областях и в Карпатах ночью температура воздуха составит от 3 тепла до 3 мороза, днем - от +2 до +8 градусов.

На остальной территории ночью - от 0 до 6 тепла, а днем - до +10 градусов.

Прогноз погоды на 28 января
Прогноз погоды на 28 января / meteo.gov.ua
Погода в Украине 29 января 2025
Погода в Украине 29 января 2025 / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, синоптик Наталка Диденко сообщает, что в Украину идет настоящая весна. Конец января в Украине будет очень теплым. Температура воздуха может повыситься до +16 градусов.

Ранее руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня рассказала, что погода в Украине в январе 2025 года будет достаточно теплой, как для зимы. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса, что достаточно заметно как для зимнего месяца.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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