Температура выше нормы, снег и морось: какой будет погода в январе 2025-го

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в январе 2025 года
- Какие температуры воздуха ожидаются в январе
Погода в Украине в январе 2025 года будет достаточно теплой, как для зимы. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса, что достаточно заметно как для зимнего месяца.
Средняя температура воздуха ожидается на уровне 0-3 градуса мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 тепла. Об этом рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, сообщает ТСН.ua.
"С 4-5 января придут атмосферные фронты с северо-запада и севера, которые принесут прохладный воздух, температура снизится до отрицательной - 0-6 градусов мороза. Возможны туманы, морось, небольшой снег. В дальнейшем в течение месяца будут колебания от тепла до холода, но с преимуществом плюсовых температур, потому что прогнозы дают превышение температурного фона на 1,5-2 градуса сверх нормы", - отметила Голеня.
Согласно обобщенному прогнозу на погодных сайтах, январь в Украине ожидается умеренно холодным, со снегопадами, иногда сильными.
В регионах погода будет заметно отличаться. В центральных и западных областях иногда будет более зимне, чем в северных и восточных.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, сообщалось, что ударит мороз -13 градусов. Украину накроет похолодание - синоптик назвал дату. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 4 и 5 января.
Также ранее сообщалось, что Украину накроют сильные морозы - в каких областях будет холоднее всего. Погода в Украине станет намного холоднее в ближайшие выходные, во многих областях будут морозы, мокрый снег и местами дождь.
Ранее Главред сообщал, что похолодание ударит в Украине, будет снег - синоптик назвала дату. В части областей резко снизится температура воздуха, а также будет идти дождь с переходом в мокрый снег.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются 2 трактора: надо найти 3 отличия за 11 секунд
- Чем отличаются две девушки: надо найти 3 отличительные детали за 24 секунды
- Где 3 отличия между картинками с девушкой и львом: надо отгадать за 22 секунды
Кто такая Наталья Голеня
Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред