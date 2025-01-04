Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Температура выше нормы, снег и морось: какой будет погода в январе 2025-го

Алёна Воронина
4 января 2025, 11:41
205
Январь будет теплее нормы на 1,5-2 градуса. Также ожидаются снег, туманы и морось.
Погода, снег, зима, белка
Погода в Украине - выше нормы температура, снег и морось/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в январе 2025 года
  • Какие температуры воздуха ожидаются в январе

Погода в Украине в январе 2025 года будет достаточно теплой, как для зимы. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса, что достаточно заметно как для зимнего месяца.

Средняя температура воздуха ожидается на уровне 0-3 градуса мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 тепла. Об этом рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, сообщает ТСН.ua.

видео дня

"С 4-5 января придут атмосферные фронты с северо-запада и севера, которые принесут прохладный воздух, температура снизится до отрицательной - 0-6 градусов мороза. Возможны туманы, морось, небольшой снег. В дальнейшем в течение месяца будут колебания от тепла до холода, но с преимуществом плюсовых температур, потому что прогнозы дают превышение температурного фона на 1,5-2 градуса сверх нормы", - отметила Голеня.

Согласно обобщенному прогнозу на погодных сайтах, январь в Украине ожидается умеренно холодным, со снегопадами, иногда сильными.

В регионах погода будет заметно отличаться. В центральных и западных областях иногда будет более зимне, чем в северных и восточных.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, сообщалось, что ударит мороз -13 градусов. Украину накроет похолодание - синоптик назвал дату. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 4 и 5 января.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют сильные морозы - в каких областях будет холоднее всего. Погода в Украине станет намного холоднее в ближайшие выходные, во многих областях будут морозы, мокрый снег и местами дождь.

Ранее Главред сообщал, что похолодание ударит в Украине, будет снег - синоптик назвала дату. В части областей резко снизится температура воздуха, а также будет идти дождь с переходом в мокрый снег.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Голеня

Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине Наталья Голеня Погода на завтра Погода на сегодня Погода на месяц погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Единственный способ": Подоляк сказал, как НАТО может победить РФ

"Единственный способ": Подоляк сказал, как НАТО может победить РФ

11:44Украина
Температура выше нормы, снег и морось: какой будет погода в январе 2025-го

Температура выше нормы, снег и морось: какой будет погода в январе 2025-го

11:41Синоптик
Гарантии безопасности для Украины после войны: при чем здесь ядерное оружие

Гарантии безопасности для Украины после войны: при чем здесь ядерное оружие

10:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не будете болеть целый год: что нужно поставить на стол 4 января - приметы

Не будете болеть целый год: что нужно поставить на стол 4 января - приметы

Зачем обмылки бросают в унитаз: гениальный трюк сразит просто наповал

Зачем обмылки бросают в унитаз: гениальный трюк сразит просто наповал

Что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает: лайфхак с кипятком

Что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает: лайфхак с кипятком

Украина под атакой затяжного шторма: влупила 5-балльная магнитная буря

Украина под атакой затяжного шторма: влупила 5-балльная магнитная буря

Украину накроют сильные морозы: в каких областях будет холоднее всего

Украину накроют сильные морозы: в каких областях будет холоднее всего

Последние новости

13:05

Александр Кривошапко женился в третий раз и показал жену

12:46

Гороскоп для Скорпионов на 2025 год: трансформация, удача, обновление и прибыльВидео

12:34

Удары по Крыму: названы важные военные цели для ВСУ

12:14

"Падшая сущность": друг Яниса Тиммы решил посадить Седокову в тюрьму

11:44

"Единственный способ": Подоляк сказал, как НАТО может победить РФ

В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - СнегиревВ 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев
11:41

Температура выше нормы, снег и морось: какой будет погода в январе 2025-го

10:59

Гарантии безопасности для Украины после войны: при чем здесь ядерное оружие

10:57

Гороскоп для Весов на 2025 год: чего ждать в любви, карьере и финансахВидео

10:21

Обломки упали на дома: РФ запустила по Украине 81 дрон - сколько было сбито

Реклама
10:00

Полный крах путинской стратегии: Михаил Гончар - об остановке транзита газа

09:59

РФ разрабатывает новую систему для ведения боевых действий: в ISW раскрыли важные детали

09:32

Гороскоп на 2025-й: Рыб ждет судьбоносный год переменВидео

09:20

РФ смещает внимание с Покровска: в ISW раскрыли угрозу для Днепропетровской области

09:14

"Силы не соразмерны": Бессмертный сказал, какие месседжи Путин посылает Трампу

08:01

Путин искажает заявления Зеленского и законодательство Украины: в ISW описали его цель

07:10

Чем отличаются две девушки: надо найти 3 отличительные детали за 24 секунды

06:10

О втором сроке Зеленского и истериках в соцсетяхмнение

06:10

Реквием газовой трубемнение

05:52

Гороскоп на завтра 5 января: Водолеям - впечатляющий день, Овнам - большое счастье

04:58

Спасительный лайфхак для родителей школьников: чем вывести пасту от ручки с одежды

Реклама
04:35

"Вітаю" или "поздоровляю": какое из этих слов правильно использоватьВидео

03:30

"Пытаются проломить укрепление": раскрыт вероятный сценарий удара "Орешником"Видео

03:01

Опытные водители призывают натереть лобовое стекло луком: для чего это нужно

02:37

Собака чудом пересекла реку: нужно за 12 секунд сказать, как она это сделала

01:49

4 знака Зодиака, для которых 2025 год будет самым лучшим в жизни

01:13

Россия не планирует заканчивать войну в 2025: в СНБО рассказали о планах Путина

00:07

В Японии заявили, что нельзя протирать сиденья унитаза туалетной бумагой

03 января, пятница
23:42

Первые самолеты Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине: в СМИ раскрыли детали

23:27

Путина отговорили от ядерного удара по Украине: в США раскрыли детали

22:38

Мобильные операторы в Украине полностью выключат 3G: как перейти на 4G

22:28

Лукашенко перед выборами поедет в Китай: в ЦПД назвали цели визита диктатора

22:25

Украинцам в Польше начали рассылать "повестки": заявление посольства Украины

22:10

"Всё это есть уже": Свитан сделал неожиданное заявление о войсках НАТО в Украине

21:30

"Сегодня еще был на работе": в результате удара РФ по Чернигову погиб педагог

20:53

Продавать и покупать подержанные авто в Украине будем по новому: что изменилось

20:47

США готовят новую военную помощь Украине: в Белом доме раскрыли подробности

20:31

Исчезнет за считанные часы: как быстро избавиться от сигаретного запаха в квартире

20:26

На фоне вражеских атак: Зеленский анонсировал важные встречи на следующей неделе

19:55

Доллар установил первый рекорд в 2025 году: каким будет курс валют 6 января

19:45

"Не так страшно": Зеленская высказалась о возможном втором президентстве мужа

Реклама
19:43

РФ готовит плацдармы для наступления: эксперт предупредил об опасности для области

19:36

Не так долго, как все думают: сколько можно хранить консервацию в холодильнике

19:32

Украину накрыло снежное похолодание: где объявили штормовое предупреждение

19:31

"Давайте называть вещи своими именами": эксперт объяснил, ждать ли мира в 2025

19:11

Простой рецепт сметанного крема для торта: как приготовить вкуснейший десерт

19:10

Окружение Покровска: что важно знатьмнение

18:56

Угрозы Фицо игнорируют: Словакия продолжит поставлять электроэнергию Украине

18:51

Ошибаются 99% людей: как натирать сыр на терке правильно

18:31

"Дешевым уже не будет": в Украине рекордно подорожал популярный продукт

18:28

"Решение было болезненным": Юлия Санина сделала ошеломляющее заявление

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты на Новый год
Шикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый год
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять