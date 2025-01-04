Температура выше нормы, снег и морось: какой будет погода в январе 2025-го

Январь будет теплее нормы на 1,5-2 градуса. Также ожидаются снег, туманы и морось.

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Погода в Украине - выше нормы температура, снег и морось/ УНИАН

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Какой будет погода в Украине в январе 2025 года

Какие температуры воздуха ожидаются в январе

Погода в Украине в январе 2025 года будет достаточно теплой, как для зимы. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса, что достаточно заметно как для зимнего месяца.

Средняя температура воздуха ожидается на уровне 0-3 градуса мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 тепла. Об этом рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, сообщает ТСН.ua.

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"С 4-5 января придут атмосферные фронты с северо-запада и севера, которые принесут прохладный воздух, температура снизится до отрицательной - 0-6 градусов мороза. Возможны туманы, морось, небольшой снег. В дальнейшем в течение месяца будут колебания от тепла до холода, но с преимуществом плюсовых температур, потому что прогнозы дают превышение температурного фона на 1,5-2 градуса сверх нормы", - отметила Голеня.

Согласно обобщенному прогнозу на погодных сайтах, январь в Украине ожидается умеренно холодным, со снегопадами, иногда сильными.

В регионах погода будет заметно отличаться. В центральных и западных областях иногда будет более зимне, чем в северных и восточных.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, сообщалось, что ударит мороз -13 градусов. Украину накроет похолодание - синоптик назвал дату. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 4 и 5 января.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют сильные морозы - в каких областях будет холоднее всего. Погода в Украине станет намного холоднее в ближайшие выходные, во многих областях будут морозы, мокрый снег и местами дождь.

Ранее Главред сообщал, что похолодание ударит в Украине, будет снег - синоптик назвала дату. В части областей резко снизится температура воздуха, а также будет идти дождь с переходом в мокрый снег.

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