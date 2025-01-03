Украину накроют сильные морозы: в каких областях будет холоднее всего

Погода в Украине станет намного холоднее в ближайшие выходные, во многих областях будут морозы, мокрый снег и местами дождь.

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Погода в Украине - Украину накроют сильные морозы/ УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 4 и 5 января

В каких областях будут самые сильные морозы

Когда похолодание в Украине отступит

Погода в Украине станет холоднее. Наше государство накрыло похолодание, и в выходные, 4 и 5 января, оно еще больше усилится.

В ночь на субботу, 4 января, ожидается температура на уровне -2...-5 градусов, на юго-востоке будет 0...+3 градуса. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Днем в субботу в западных и северных областях -1...-3 градуса, в центральных областях и на востоке от 1 мороза до 2 тепла, в южной части +2...+7 градусов. Повсюду, периодически, 4-го января будет выпадать мокрый снег, на юге - с дождем", - отметила Диденко.

Она рассказала, что в ночь на воскресенье, 5 января, в Украине уже ожидается -4...-9 градусов, а днем 5-го января 0...-3 градуса мороза, на юге от 0 до 3 градусов тепла.

В воскресенье в большинстве областей Украины осадков не ожидается, только вечером 5-го января в Карпатах и на Закарпатье пойдет снег.

В то же время синоптик предупредила, что в субботу в Украине ожидается сильный ветер западного и северо-западного направлений.

Погода в Украине 4 января/ meteoprog

Погода в Украине 5 января/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

В Киеве в субботу, 4 января, будет ветрено, до штормовых порывов, с периодическим мокрым снегом. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне -1...-3 градуса, днем будет около одного градуса мороза. По словам Диденко, из-за сильного ветра по ощущениям может казаться, будто бы температура составляет -5...-8 градусов.

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, ветер успокоится. Однако похолодает еще больше: ночью будет -4...-7 градусов, днем 0...-2 градуса мороза.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

С 6-го января в Украине ожидается потепление, а затем, с 11-го января, снова похолодает, отметила синоптик.

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, сообщалось, что ударит мороз -13 градусов. Украину накроет похолодание - синоптик назвал дату. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 4 и 5 января.

Ранее Главред сообщал, что похолодание ударит в Украине, будет снег - синоптик назвала дату. В части областей резко снизится температура воздуха, а также будет идти дождь с переходом в мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют снегопады и метели - где объявили 3 уровень опасности. Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в двух областях, объявлен 3 уровень опасности.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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