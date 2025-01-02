Похолодание ударит в Украине, будет снег: синоптик назвала дату

В части областей резко снизится температура воздуха, а также будет идти дождь с переходом в мокрый снег.

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Погода в Украине - ударит похолодание и будет идти мокрый снег/ УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украину придет похолодание

В каких областях ожидаются осадки

Погода в Украине в пятницу, 3 января, отметится похолоданием. Температура воздуха снизится до 0-2 градусов тепла, в центральных областях она составит +1...+5 градусов, в южной части еще задержится +6...+12 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Восток поделится: на Харьковщине похолодает до +1...+5 градусов, однако на Луганщине и Донетчине еще будет тепло, +5...+8 градусов, но в дальнейшем и там станет холоднее. Ветер будет преимущественно северо-западный, порывистый", - отметила синоптик.

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Также она предупредила, что из-за прохождения холодного атмосферного фронта будут идти осадки. На западе, севере, в центре, а также на Харьковщине стоит быть готовыми к дождю с переходом в мокрый снег.

На Луганщине, Донетчине и в южной части нашего государства в пятницу осадков не предвидится.

Погода в Украине 3 января/ Facebook Диденко

Погода в Украине 3 января/ meteoprog

Погода в Киеве 3 января

В столице Украины 3 января ожидается похолодание до 0...+2 градусов. Ожидается дождь с переходом в мокрый снег, порывистый северо-западный ветер.

Также синоптик предупредила, что на дорогах станет ощутимо сложнее, ведь будет скользко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Сколько продержится похолодание

По словам Диденко, похолодание до ночных -2...-7 градусов продержится в Украине до 6 января. В течение 7-11 января снова будет теплее.

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будет свирепствовать ветер и гололедица - опасная погода накроет Украину 2 января. Синоптики предупреждают, что 2 января ожидаются сильные порывы ветра во многих областях Украины.

Также ранее сообщалось, что Украину атаковала затяжная магнитная буря - будет "трясти" 8 дней. Максимальная мощность этой магнитной бури достигла почти восьми баллов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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