Похолодание ударит в Украине, будет снег: синоптик назвала дату

Вы узнаете:
- Когда в Украину придет похолодание
- В каких областях ожидаются осадки
Погода в Украине в пятницу, 3 января, отметится похолоданием. Температура воздуха снизится до 0-2 градусов тепла, в центральных областях она составит +1...+5 градусов, в южной части еще задержится +6...+12 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Восток поделится: на Харьковщине похолодает до +1...+5 градусов, однако на Луганщине и Донетчине еще будет тепло, +5...+8 градусов, но в дальнейшем и там станет холоднее. Ветер будет преимущественно северо-западный, порывистый", - отметила синоптик.
Также она предупредила, что из-за прохождения холодного атмосферного фронта будут идти осадки. На западе, севере, в центре, а также на Харьковщине стоит быть готовыми к дождю с переходом в мокрый снег.
На Луганщине, Донетчине и в южной части нашего государства в пятницу осадков не предвидится.
Погода в Киеве 3 января
В столице Украины 3 января ожидается похолодание до 0...+2 градусов. Ожидается дождь с переходом в мокрый снег, порывистый северо-западный ветер.
Также синоптик предупредила, что на дорогах станет ощутимо сложнее, ведь будет скользко.
Сколько продержится похолодание
По словам Диденко, похолодание до ночных -2...-7 градусов продержится в Украине до 6 января. В течение 7-11 января снова будет теплее.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что будет свирепствовать ветер и гололедица - опасная погода накроет Украину 2 января. Синоптики предупреждают, что 2 января ожидаются сильные порывы ветра во многих областях Украины.
Также ранее сообщалось, что Украину атаковала затяжная магнитная буря - будет "трясти" 8 дней. Максимальная мощность этой магнитной бури достигла почти восьми баллов.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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