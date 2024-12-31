В Украине ударит весенняя температура: синоптик назвала дату и области

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 1 и 2 января
- В каких областях температура воздуха поднимется до +14 градусов
Погода в Украине в первые дни нового 2025-го года отметится существенным потеплением. Температура воздуха 1 января будет достаточно теплой, а 2 января еще больше возрастет, достигнув в некоторых областях даже +14 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Первого января 2025 года в Украине повсюду разойдутся ароматы ранней весны. Ведь днем в первый день Нового года температура воздуха составит +5...+9 градусов, а в южной части +9...+12 градусов. А второго января в Украине еще потеплеет, до +9...+14 градусов", - отметила она.
Осадков завтра не будет, рассказала синоптик. Однако она предупредила, что может быть сильный ветер, даже до 15-20 метров в секунду. Диденко призвала украинцев быть осторожными из-за сильного ветра.
Погода в Киеве 1 января
В Киеве 1-го января ожидается ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.
Осадков не ожидается. Однако будет порывистый ветер, временами до сильных порывов 15-20 метров в секунду.
2 января в столице Украины еще больше потеплеет.
В то же время синоптик предупредила, что 3-4 января в Украине ожидается морозное похолодание.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что Украину накроет потепление - стало известно, в каких областях ударит +11 градусов 1 и 2 января. Однако после нескольких дней существенного потепления наше государство накроет похолодание - синоптик назвала дату.
Также ранее сообщалось, что Новый год будет аномально теплым - стало известно, когда в Украину придет резкое похолодание. Синоптики предупреждают о том, что 31 декабря температура воздуха может повыситься до +10 градусов.
Напомним, Украину "трясет" почти 8-балльный шторм - стало известно, когда закончится мощная магнитная буря.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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