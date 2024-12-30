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Новый год будет аномально теплым: когда в Украину придет резкое похолодание

Ангелина Подвысоцкая
30 декабря 2024, 19:33
346
Синоптики предупреждают о том, что 31 декабря температура воздуха может повыситься до +10 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 31 декабря
  • Где температура воздуха упадет до +11 градусов
  • Когда Украину накроет похолодание

Погода в Украине 31 декабря будет теплой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 31 декабря в Украине будет тепло. Температура воздуха может повыситься до +10 градусов. В этот день осадки не ожидаются, но будет сильный ветер.

видео дня

В первый день нового года температура воздуха может повыситься до +11 градусов. 2 января станет еще теплее, а уже 3-4 января в Украину придет похолодание и даже вернутся "минусы".

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 31 декабря
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / фото: ventusky

Погода 31 декабря

В Украине 31 декабря будет облачно. В этот день существенных осадков не прогнозируют. В этот день в западных и южных областях прогнозируют туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, в большинстве южных областей, Крыму и на Прикарпатье 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 31 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +1...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до -2...+4 градусов.

погода 31 декабря
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / фото: meteoprog

Погода 31 декабря в Киеве

В Киеве 31 декабря будет облачно. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 31 декабря
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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