Потепление до +11, мокрый снег и дождь: какой будет погода в последнюю неделю 2024 года

Самая неустойчивая погода ожидается в южных регионах, прогнозирует синоптик.

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Погода на неделю 23-29 декабря 2024 - прогноз / Фото: pixabay.com

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Какой будет погода в последнюю неделю 2024 года

Ждать ли снега на Рождество

Погода в Украине в ближайшую неделю будет определяться влиянием атмосферных фронтов и областью высокого давления с Запада. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - тут пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальнйо части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег, временами с дождем и туманом. Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы. Такой прогноз погоды озвучил метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода на сегодня

23 декабря на Левобережье пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В западных, а также местах северных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег. В центре и юго-западе страны преимущественно без осадков. Кое-где возможен туман, передает meteoprog.com.

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Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до +1…+7 °С, в южной части и в Крыму будет теплее - до +6…+11 °С.

Прогноз погоды на 23 декабря / meteo.gov.ua

Погода на завтра

24 декабря в западных и местами северных областях ожидаются дожди и мокрый снег, на остальной территории Украины без существенных осадков.

Днем в Карпатах ожидается сильный снег, слабая метель.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы, 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -4…+1 °С, на юге столбики термометров поднимутся до +5 °С. Днем воздух прогреется до +2…+8 °С, в южной части и в Крыму +7…+12 °С. В западных областях в течение суток -2...+3°С, в Карпатах -1...-6°С.

Погода в Украине 24 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине на Рождество

В среду, 25 декабря, в западных областях местами пройдет снег и мокрый снег, в Карпатах - сильный снег. В Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2…+3°С, на юге до +7°С.

Днем воздух прогреется до +2...+8°С, в Крыму +7...+12°С. В Карпатском регионе в течение суток ожидается -2...-7°С.

Прогноз погоды на 25 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине 26 декабря

В четверг, 26 декабря, ночью на юго-западе Украины будет держаться неустойчивая погода с дождями и мокрым снегом, в Карпатах - умеренный снег. На Востоке Украины снег и мокрый снег синоптик прогнозирует в дневное время.

Местами в Украине гололедица на дорогах (кроме центральных и южных областей).

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной половине местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -2...+3°С, днем ​​-1...+4°С, на юге +5...+10°С.

Погода в Украине 26 декабря / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 декабря

В пятницу, 27 декабря, в южных, центральных и восточных регионах ожидаются осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, в Крыму - с дождем. На остальной территории Украины без осадков.

Местами ожидается налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных и южных регионах порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1°С, днем ​​-2...+3°С, в Карпатах и ​​Прикарпатье ночью -5...-10°С, днем ​​-2...- 7 °С.

Прогноз погоды на 27 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине 28 декабря

В субботу, 28 декабря, на большей части территории Украины осадков не ожидается, лишь ночью в Одесской области местами пройдет небольшой снег и мокрый снег.

Ветер северный, 5-10 м/с, на юге - порывистый. Температура воздуха ночью -2...-7°С, днем ​​-3...+2°С. В Карпатах ночью -8...-13°С, днем ​​-3...-8°С.

Прогноз погоды на 29 декабря

В воскресенье, 29 декабря, в большинстве областей, кроме юго-востока и Карпат, ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами слабый гололед.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4…+1°С, днем ​​–2…+3°С.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине 23 декабря будет более холодной, дождливой и снежной. Температура воздуха опустится до -5 градусов.

Как писал Главред, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2025. В частности, 31 декабря в восточных регионах Украины будет относительно теплая погода. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -2°С.

В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега.

В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег.

Прогноз погоды на Новый год для Юга Украины сулит тихие и спокойные дни без мороза.

Погода в Киеве новогоднюю ночь будет теплой и дождливой.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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