Будут лить дожди и сыпать снег: Украину атакует непогода

Синоптики предупреждают о том, что в некоторых регионах погода будет морозной.

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Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

Когда в Украину придет похолодание

Где температура воздуха упадет до -3 градусов

Где синоптики прогнозируют дождь и снег

Погода в Украине 23 декабря будет более холодной, дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 23 декабря температура воздуха опустится до -5 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: ventusky

Погода 23 декабря

В Украине 23 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день дождь ожидают в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и южных областей; на западе будет снег. Туман прогнозируют на территории южных, восточных и центральных областей. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной и восточной частях ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 23 декабря в Украине будет холоднее. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +4...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -3...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: meteoprog

Погода 23 декабря в Киеве

В Киеве 23 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 21 и 22 декабря. Он отметил, что в Украине ударит аномальное тепло и рассказал, где подскочит температура и будут дожди, кое-где с мокрым снегом.

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине ударит весенняя температура - стало известно, когда в Украине резко изменятся погодные условия. В некоторых областях температура воздуха будет подниматься даже до +12 градусов.

Также сообщалось, что будут лить дожди и влупит +12 - Украину атакует сильное потепление. Синоптики предупреждают об очень сильных порывах ветра.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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