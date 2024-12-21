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Мощнейшая магнитная буря накрыла страну: Украину "трусит" почти 7-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
21 декабря 2024, 00:01
518
Эта магнитная буря внезапно начала усиливаться, что может серьезно повлиять на ваше самочувствие.
магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

В Украине усилилась магнитная буря. Она должна была закончиться, но начала очень сильно затягиваться. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная атаковала страну еще 11 декабря. Тогда она не была сильной и держалась на уровне трех баллов. Внезапно усиливаться буря начала 14 декабря. Тогда она внезапно выросла до почти 6-ти баллов.

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На таком уровне магнитная буря продержалась целых 5 дней. Ожидалось, что она пойдет на спад. Однако 19 декабря она резко вновь начала расти. Мощность магнитной бури увечилась почти до 7-ми баллов. Ожидается, что лишь 21 декабря она может пойти на спад.

магнитная буря
Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 14 вспышек класса С и М. Сообщается, что 21 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 25 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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