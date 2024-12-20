Украину накроет похолодание: где температура воздуха опустится до -5

Синоптики предупреждают о том, что 21 декабря во многих областях будет туман и дождь.

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Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

Когда в Украину придет похолодание

Где температура воздуха упадет до -5 градусов

Где синоптики прогнозируют дождь

Погода в Украине 21 декабря будет более холодной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 21 декабря в Украине не предвидится особый мороз.

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В то же время все же будет небольшое похолодание. 21-23 декабря температура воздуха опустится до -5 градусов. На выходных ожидаются дожди.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото: ventusky

Погода 21 декабря

В Украине 21 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день дожди прогнозируют во многих областях Украины. На юге страны будет туман. Ветер будет северо-западный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 5-10°, в Крыму до 15°. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков; температура в течение суток 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 21 декабря в Украине будет холоднее. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +6...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской и Львовской областях. Там температура воздуха опустится до -1...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото: meteoprog

Погода 21 декабря в Киеве

В Киеве 21 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве в течение суток 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 21 и 22 декабря. Он отметил, что в Украине ударит аномальное тепло и рассказал, где подскочит температура и будут дожди, кое-где с мокрым снегом.

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине ударит весенняя температура - стало известно, когда в Украине резко изменятся погодные условия. В некоторых областях температура воздуха будет подниматься даже до +12 градусов.

Также сообщалось, что будут лить дожди и влупит +12 - Украину атакует сильное потепление. Синоптики предупреждают об очень сильных порывах ветра.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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